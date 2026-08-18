El presidente surcoreano asegura que los ejercicios militares con EE.UU. no están dirigidos contra Corea del Norte

El presidente surcoreano Lee Jae-myung ha asegurado este martes que las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur son defensivas y no pretenden amenazar a Corea del Norte.

Lo hace un día después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ordenara reducir "sustancialmente" estos ejercicios (que han empezado este lunes) debido, entre otras razones, a su "buena relación con el líder norcoreano Kim Jong-un".

El mandatario republicano, a través de su red Truth Social, afirmó que estas operaciones "envían una señal totalmente inapropiada y hostil" a un país que "no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso". Además, según Trump, Kim Jong-un ha respondido a su iniciativa de forma positiva.

En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada este martes, Lee ha afirmado que los ejercicios de defensa civil realizados paralelamente a las principales maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur tienen un carácter defensivo, con el objetivo de salvaguardar la vida y la seguridad de los surcoreanos.

Lee ha reiterado que Corea del Sur no tiene intención de utilizar los ejercicios para atacar a Corea del Norte ni para aumentar las tensiones en la península coreana, y ha añadido que su propósito es proteger la vida cotidiana de los ciudadanos en lugar de considerar a ninguna parte en particular como un enemigo, según un comunicado de la Casa Azul presidencial. Pyonyang critica duramente este tipo de maniobras, que considera ensayos para una invasión, y por las que justifica sus pruebas de lanzamientos de misiles balísticos en la región.

En la misma línea que Seúl, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha señalado este martes que la cooperación entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur es "fundamental".

"Ante el entorno de seguridad más grave y complejo que Japón enfrenta desde la Segunda Guerra Mundial, la cooperación entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur es fundamental para la paz y la estabilidad en la región", ha afirmado Koizumi en Australia tras reunirse con su homólogo, Richard Marles.