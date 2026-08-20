Corea del Norte pone en duda el contacto de Trump con Kim Jong-un y mantiene sus críticas a las maniobras militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner los últimos días a Corea del Norte en el primer plano del tablero internacional. Primero, el mandatario republicano ordenó reducir las maniobras militares conjuntas de su país con Corea del Sur, que finalizarán este viernes, seis días antes de lo previsto. Cuando Seúl reconoció la suspensión de parte de los ejercicios, Trump anunció que se reunirá antes de que termine el año con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con quien afirma reiteradamente que mantiene una "buena relación".

Sin embargo, este jueves la influyente hermana menor del dictador, Kim Yo-jong, ha dicho desconocer el supuesto contacto reciente entre su hermano y Trump. Además, ha restado importancia a la decisión de Washington de recortar las maniobras militares con Corea del Sur y sigue considerando la misión "provocadora y ofensiva".

"En cuanto a las noticias procedentes de Washington de que recientemente hubo una comunicación entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, no tengo conocimiento alguno de ello, y quizá sea lo único que desconozco en lo que respecta a la política exterior de nuestra máxima dirigencia”, ha afirmado en un comunicado Yo-jong, que desde febrero de 2026 es directora del departamento de Asuntos Generales del Comité Central del Partido de los Trabajadores.

Los recelos de Pionyang Trump dio a entender este miércoles que prevé reunirse con Kim antes de que acabe el año, dos días después de afirmar que el líder norcoreano ya ha respondido a sus comunicaciones, en unos intercambios que calificó de "muy positivos". Seúl y Washington también confirmaron este miércoles la reducción de los ejercicios militares en curso, después de la orden respectiva del presidente estadounidense para reactivar el diálogo con Pionyang. "Prestamos más atención al hecho de que los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur se han realizado de forma constante y continúan, no a la reducción o acortamiento de ejercicios individuales", ha destacado la hermana del líder norcoreano. En cuanto a la relación entre Kim Jong-un y Trump, Yo-jong ha señalado que "sigue siendo excelente", aunque ha sostenido que la política estadounidense que Pionyang considera hostil permanece sin cambios. Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim entre 2018 y 2019 para intentar alcanzar un acuerdo de desnuclearización, pero las negociaciones terminaron sin pacto.