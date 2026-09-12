Miles de personas claman por una enseñanza "digna" en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana

Miles de personas, entre los que había docentes, familias y entidades cívicas, han salido a la calle en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana en defensa de la educación pública, convocados por la Plataforma per l'Ensenyament.

Bajo el lema "Por la dignidad de la Escuela Pública. La lucha continúa", la marcha de Valencia ha partido de la plaza de San Agustín para concluir en la plaza del Ayuntamiento; la de Alicante, desde el IES Jorge Juan-Estels hasta la Explanada; y la de Castellón, con la Plaça de Les Aules como punto de salida y de finalización.

En Valencia, en la cabecera de la marcha se podía leer en una pancarta "Consejera, dimisión", en referencia a la titular de la cartera de Educación, Carmen Ortí, una petición que también se ha jaleado a través de megáfonos.

Los sindicatos de docentes han justificado la protesta de este sábado en que la situación en la educación pública valenciana es actualmente "la misma o peor" que el curso pasado.

Desde STEPV, Marc Candela ha señalado que en las negociaciones que ha habido con la Consejería de Educación no se llegó a lo que los docentes reclamaban y ha reconocido "avances", pero "insuficientes".

Por CCOO, Xelo Valls ve en esta manifestación el punto de partida donde se dejó, a finales del curso pasado, la "lucha por una escuela pública digna", y Kilian Cuerda, por UGT, ha denunciado que todos los acuerdos alcanzados con la Consejería "están aún por aplicar", y ha afirmado que "la negociación ha quedado estancada"