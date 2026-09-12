Miles de personas claman por una enseñanza "digna" en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana
- Los sindicatos señalan la situación en la educación pública valenciana es "la misma o peor" que el curso pasado
- UGT ha denunciado que todos los acuerdos alcanzados con la Consejería "están aún por aplicar"
Miles de personas, entre los que había docentes, familias y entidades cívicas, han salido a la calle en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana en defensa de la educación pública, convocados por la Plataforma per l'Ensenyament.
Bajo el lema "Por la dignidad de la Escuela Pública. La lucha continúa", la marcha de Valencia ha partido de la plaza de San Agustín para concluir en la plaza del Ayuntamiento; la de Alicante, desde el IES Jorge Juan-Estels hasta la Explanada; y la de Castellón, con la Plaça de Les Aules como punto de salida y de finalización.
En Valencia, en la cabecera de la marcha se podía leer en una pancarta "Consejera, dimisión", en referencia a la titular de la cartera de Educación, Carmen Ortí, una petición que también se ha jaleado a través de megáfonos.
Los sindicatos de docentes han justificado la protesta de este sábado en que la situación en la educación pública valenciana es actualmente "la misma o peor" que el curso pasado.
Desde STEPV, Marc Candela ha señalado que en las negociaciones que ha habido con la Consejería de Educación no se llegó a lo que los docentes reclamaban y ha reconocido "avances", pero "insuficientes".
Por CCOO, Xelo Valls ve en esta manifestación el punto de partida donde se dejó, a finales del curso pasado, la "lucha por una escuela pública digna", y Kilian Cuerda, por UGT, ha denunciado que todos los acuerdos alcanzados con la Consejería "están aún por aplicar", y ha afirmado que "la negociación ha quedado estancada"
La huelga indefinida está suspendida, no desconvocada
La Comunidad Valenciana inició este miércoles el curso escolar marcado por la huelga indefinida que protagonizaron los docentes valencianos de la educación pública no universitaria entre el 11 de mayo y el 11 de junio, que se encuentra suspendida pero no desconvocada.
La gran mayoría de los docentes (el 87%) rechazó aprobar el último documento de acuerdo global de la Conselleria en su totalidad y solo aceptaron el punto relativo a la simplificación burocrática de los ocho que se han negociado.
Sigue sin haber consenso en ratios, infraestructuras, inclusión, Formación Profesional, plantillas y el valenciano, y los sindicatos docentes han sumado este verano la exigencia de derogar la modificación de las funciones de la Inspección educativa en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat, al considerar que se la orienta a la "persecución de docentes".
Los sindicato consideran el acuerdo retributivo "insuficiente" pues no cubre el poder adquisitivo perdido y advierten de que la gran mayoría de reivindicaciones puestas sobre la mesa negociadora con Educación no se firmaron "porque no presentaban desarrollo, ni compromiso específico, ni una actuación profesional".