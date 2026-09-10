Extremadura inicia el curso escolar con 1.878 alumnos menos y un 3,9 % más de docentes

Extremadura inicia este jueves el curso escolar 2026/2027 para los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. En total, 164.624 estudiantes regresan a las aulas, 1.878 menos que el curso pasado. Bachillerato comenzará sus clases este viernes.

Menos alumnos, más docentes El descenso del alumnado contrasta con el incremento de la plantilla docente. Educación cuenta inicialmente con 16.667 profesores, un 3,9 % más que el curso anterior, aunque la plantilla continuará creciendo durante el mes de septiembre. Entre las novedades de este curso se encuentra también la reducción de las ratios en determinados niveles. En primero de Primaria y en el segundo ciclo de Infantil se establece una ratio de 22 alumnos, mientras que en el resto de Primaria será de 25 y en Secundaria y Bachillerato, de 30. ““ La Junta también ha anunciado otras medidas para este curso, como la reducción de ratios en grupos mixtos de los centros rurales, dos nuevas aulas para alumnado con trastorno del espectro autista en Don Benito y Badajoz y siete unidades de bienestar emocional. Además, los centros contarán con 735 profesionales de apoyo. El transporte escolar será otro de los puntos de atención en este inicio de curso. Las 608 rutas existentes cuentan con oferta después de los procedimientos de contratación urgente realizados por la Administración, que espera que todos los autobuses puedan prestar el servicio con normalidad.

El reto de mantener abiertas las aulas rurales El descenso del número de estudiantes se hace especialmente visible en los pequeños municipios. Es el caso de Cañamero, donde el CEIP Fausto Maldonado comienza el curso con 86 alumnos, después de haber superado en años anteriores el centenar. El menor número de estudiantes permite una atención más individualizada, pero también tiene consecuencias sobre la organización de los centros. Este año, por primera vez, el colegio ha tenido que agrupar las clases de tres y cuatro años al no alcanzar por separado el número mínimo de alumnos. En total, son once escolares entre ambos cursos: seis de tres años y cinco de cuatro. La medida supone también una reducción de la estructura directiva del centro, que este curso estará formado por la directora y la secretaria, al desaparecer la jefatura de estudios. La directora del CEIP Fausto Maldonado, Emérita Expósito, destaca precisamente la atención individualizada como una de las principales características de la escuela rural, aunque señala como una de las dificultades la renovación constante del profesorado. “La atención es más individualizada, ya que son menos alumnos. Tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, este año, que nos han juntado dos grupos, en el equipo directivo, en vez de componerlo tres personas, lo componemos dos: la secretaria y yo.“ Emérita Expósito Durán, directora del CEIP Fausto Maldonado de Cañamero Pese a la pérdida de alumnado, el colegio continúa siendo un elemento fundamental para la vida del municipio. El centro desarrolla además iniciativas vinculadas al entorno, como el proyecto Geocentros, relacionado con el patrimonio geológico, natural y cultural del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.