Defenderse ante el sexting o el grooming: alumnos de Cáceres se convierten en ciberexpertos

Según el INE, casi la mitad de los niños de 11 años disponen de teléfono móvil. La otra mitad lo suele adquirir al comenzar la Educación Secundaria Obligatoria. Para advertirles de los peligros a los que se enfrentan, los estudiantes de sexto de Primaria de cinco colegios de Cáceres han participado en un curso de capacitación digital. Durante una semana, y con la ayuda de la Policía Nacional, han abordado diez temas sobre redes sociales o adiciones.

"Lo que deseamos es que apliquen el sentido común y cuando ellos vean algo raro, que acudan a un referente. Sobre todo, que ellos sientan esas cosquillitas que sentimos en el estómago o esos nervios o ese sudor frío que nos entra cuando hacemos algo que no debemos o cuando nos piden algo que notamos que es raro. Es decir, que identifiquen esos patrones de comportamiento, porque básicamente si ellos construyen una identidad digital desde muy pequeños, esos cimientos se van haciendo más fuertes", mantiene Manuel Márquez, funcionario de apoyo en la delegación de Participación Ciudadana de Cáceres.

Carné de Ciberexperto

Los participantes han obtenido sus carnets de Ciberexperto en un acto celebrado este lunes, 15 de junio, en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco (Cáceres). Así podrán acreditar los conocimientos que han adquirido. "Hemos aprendido a estar seguros en las redes y a que no hay que hacer caso a lo que te pongan en internet, porque te pueden hacer daño tanto a ti como a tu familia", señala una alumna del colegio Diocesano José Luis Cotallo.

Acto de entrega de carnets de Ciberexperto a alumnos de 6º de Primaria de Cáceres

Los alumnos también han aprendido sobre grooming, término con el que se conoce el acoso que ejerce un adulto sobre un niño o adolescente para ganarse su confianza e involucrarle en una actividad sexual, o sexting. "Para estar seguros, no podemos mandar fotos, porque pueden hacer muchas cosas", admite otra alumna que ha participado en la formación de la Policía Nacional.

Algunos participantes, pese a su corta edad, ya conocen los peligros que esconde Internet por experiencias cercanas. "Una vez, a través de WhatsApp, han insultado a una amiga", reconoce una usuaria habitual de las redes sociales. "No hay que hacer daño a nadie a través de ellas ni dejar pasar que a un amigo mío le hagan bullying o ciberbullying. Hay que decírselo a algún adulto", añade.