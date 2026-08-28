La Junta saca una tercera licitación del transporte escolar para cubrir "muy pocas" rutas que han quedado pendientes

La Consejería de Educación saca una tercera licitación para tratar de adjudicar las rutas del transporte escolar que han quedado pendientes de la anterior convocatoria de emergencia. La titular del departamento, Sandra Valencia, ha asegurado que "la segunda licitación ha sido un éxito" porque "han sido muchísimas las solicitudes que hemos recibido".

“El número de rutas por cubrir son muy pocas“

Valencia ha añadido que "el número de rutas por cubrir son muy pocas" y preguntada en varias ocasiones por la prensa por el número exacto, no ha querido concretarlo asegurando que "ahora mismo dar cifras no vale para nada, es una cantidad, pero es verdad que son muy poquitas ya, es un porcentaje muy pequeño".

La licitación sale este viernes, después de que en las horas anteriores la Consejería haya estado rematando las adjudicaciones de la segunda licitación, que ofertaba 290 trayectos.