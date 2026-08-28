La Junta saca una tercera licitación del transporte escolar para cubrir "muy pocas" rutas que han quedado pendientes
- La Consejera de Educación ha hecho el anuncio sin concretar el número de rutas de la convocatoria
- La licitación contempla una nueva subida del precio del servicio
La Consejería de Educación saca una tercera licitación para tratar de adjudicar las rutas del transporte escolar que han quedado pendientes de la anterior convocatoria de emergencia. La titular del departamento, Sandra Valencia, ha asegurado que "la segunda licitación ha sido un éxito" porque "han sido muchísimas las solicitudes que hemos recibido".
“El número de rutas por cubrir son muy pocas“
Valencia ha añadido que "el número de rutas por cubrir son muy pocas" y preguntada en varias ocasiones por la prensa por el número exacto, no ha querido concretarlo asegurando que "ahora mismo dar cifras no vale para nada, es una cantidad, pero es verdad que son muy poquitas ya, es un porcentaje muy pequeño".
La licitación sale este viernes, después de que en las horas anteriores la Consejería haya estado rematando las adjudicaciones de la segunda licitación, que ofertaba 290 trayectos.
Nuevo aumento del precio del servicio
Para asegurarse la cobertura de las rutas pendientes que, según Valencia, "son rutas de difícil cobertura o tienen algunas características diferentes", la Junta ha acordado con las empresas del sector "diferentes cuestiones", entre ellas "un pequeño incremento". Tampoco la Consejera de Educación ha concretado el porcentaje de esa subida del precio, que ya en la segunda licitación fue del 5%.
Sandra Valencia ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias del alumnado y espera que esta licitación "ojalá sea la última" para completar el mapa del transporte escolar antes de que comience el curso el día 10 de septiembre.
Si no se cubren las rutas pendientes con esta tercera licitación, ha añadido Valencia que "seguiremos trabajando con la total confianza de que vamos a conseguirlo y que todos los alumnos el día 10 van a estar en su centro que es nuestro único objetivo".
El plazo para presentar solicitudes a la nueva licitación terminará en la medianoche del domingo día 30 de agosto.