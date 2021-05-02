"Se tiene que hablar del acoso escolar en los colegios"

“El acoso es cosa de todos, para erradicarlo tenemos que tener conciencia de que tenemos que hacerlo entre todos cada uno desde su ámbito”, explicaba la presidenta de la Asociación "No al acoso escolar", Carmen Cabestany, en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso donde adelantó algunas conclusiones de un estudio que han publicado junto a la Plataforma “Educar es todo” con motivo del Día internacional contra el acoso escoar.

La docente ha puesto deberes a los diferentes niveles implicados en la erradicación de esta lacra: “Los profesores tendríamos que estar más formados y ser más capaces de detectarlo, de intervenir”. En cuanto a los compañeros de clase de la persona acosada “tienen que saber que tienen un papel fundamental que son testigos y que por lo tanto tienen la obligación de denunciarlo”. Los padres tienen que saber como “detectarlo y que tienen que hacer en el caso de que se produzca”. Los medios de comunicación contarlo, por ejemplo, a través de entrevistas y, por último, “la judicatura cuando se judicializa un caso”. El acoso lo ha definido como “un tema” y ha señalado que no solo tiene que circunscribirse al ámbito estrictamente de la educación.

Uno de los puntos de partida que ha señalado Cabestany es que para que los menores denuncien, “primero lo que se tiene que hacer es hablar del tema del acoso escolar en los colegios. Mientras que los centros sigan pensando que esto no existe, que es cosa de niños, que tampoco es tan grave. No vamos a conseguir erradicarlo, porque los niños no van a hablar. Si los adultos no hablamos, los niños no hablan porque entienden que es un tema tabú. Es verdad, por mi propia experiencia como docente, que cuando se empieza hablar, ellos también lo hacen. Muchas veces ellos no saben poner la etiqueta de acoso escolar”.

En cuanto al acoso en las redes sociales ha explicado que tiene la ventaja de que “deja huellas y es bastante más fácil pillar a quien lo hace”. Pero por otra parte, “es más dañino porque desde la impunidad de la habitación de alguien piensas que puedes acosar sin que eso tenga consecuencias. Cuando uno está solo ante el ordenador, piensa que puede decir cualquier cosa y que ahí no va a pasar nada. Entonces, se crecen y empiezan a decir auténticas barbaridades”.