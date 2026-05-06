Estudiantes extremeños metidos a políticos como representantes del poder legislativo

Los 65 escaños del parlamento extremeño han cambiado hoy de rostros. Sus habituales moradores han sido reemplazados por estudiantes de primero de Bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Domingo Cáceres.

En el hemiciclo del parlamento se ha vivido una jornada similar a la que protagonizan los diputados y diputadas. En primer lugar, los alumnos y alumnas han tomado la palabra para justificar el proyecto de ley, a continuación, se ha abierto el turno para las preguntas aclaratorias y las respuestas, y por último ha habido hueco para las enmiendas. También han votado.

Juan Manzaneado ha sido el encargado de defender el marco regulador sobre Inteligencia Artificial con estas palabras “el tratamiento intensivo de datos personales, la opacidad de determinados algoritmos y la posible reproducción de sesgos o discriminaciones evidencian la necesidad de establecer límites”.

¿Qué medidas contemplan para facilitar el cumplimiento de las empresas pequeñas en esta materia?, ha sido una de las preguntas planteadas durante el debate. También ha obtenido su respuesta en estos términos: “dejen de usar a las pequeñas empresas para defender los intereses de los gigantes, esta ley no es una carga”.

En el turno de enmiendas, Eva Lucas ha planteado la necesidad de “imponer una definición cerrada sobre lo que significa supervisión humana efectiva”.

Por último “sus señorías” han votado las propuestas legislativas. El mismo patrón se ha repetido para hablar de los otros temas de la agenda parlamentaria, ciberseguridad o la necesidad de actuar sobre los recursos hídricos.

Detrás de esta iniciativa denominada “Debate de las Competencias” se encuentra la coordinadora del proyecto, María Belén Barroso, jefa del departamento de Economía del IES Maestro Domingo Cáceres. Ella ha sido la encargada de orientarles desde el inicio del curso, con la elección de los temas, la investigación de los mismos y su posterior desarrollo legislativo en proyectos de ley. Barroso destaca la importancia de la actividad para enseñarles a trabajar en equipo, a valorar la constancia o hablar en público.

Jornada parlamentaria que han vivido con especial intensidad sus protagonistas, los alumnos y alumnas que han hecho de “políticos”. Se referían a ella como una “experiencia única” que les ha aportado mucho con “el trabajo en equipo”, porque es algo que “no suelen hacer” y porque se han convertido “por unas horas como un diputado de aquí”.

Diputados y diputadas por unas horas, pero quién sabe si algunos de los alumnos y alumnas del IES Maestro Domingo Cáceres se convertirán en un futuro en representantes de poder legislativo. A seguir ese camino, si lo desean, les ha invitado esta mañana el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro.