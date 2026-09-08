Protestas de docentes y cortes de tráfico en un primer día lectivo marcado por la huelga educativa en Cataluña

Cerca de 1.800 profesores, según la Guardia Urbana, se han manifestado este martes en Barcelona en el marco de la huelga del primer día del curso escolar en Cataluña tras las vacaciones de verano para denunciar una "emergencia educativa" y para exigir al Govern que reabra la negociación.

Más de 1,6 millones de alumnos catalanes han vivido el primer día de este curso 2026-2027 de manera inédita; con una huelga de profesores en once puntos del territorio para exigir al Govern mejores condiciones laborales.

La protesta, convocada por Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS en el marco de la Assemblea Educativa de Catalunya, da continuidad a un conflicto que provocó una veintena de movilizaciones en el primer semestre del año ante la insatisfacción de estas organizaciones tras los acuerdos alcanzados por el Govern con tres de los cinco sindicatos con representación en la mesa sectorial: CCOO, UGT y Professors de Secundària.

La huelga de docentes ha tenido un seguimiento del 2% del total de la plantilla convocada al paro, según los primeros datos provisionales del Departamento de Educación y Formación Profesional. La Conselleria ha asegurado en un comunicado que este porcentaje corresponde a las cifras facilitadas por el 20,49 % de los centros de trabajo con personal llamado a la huelga.

Los profesores también ha cortado la N-340 en Amposta (Tarragona) en ambos sentidos de la marcha, lo que ha provocado retenciones. Durante la mañana también se han producido incidencias por los cortes en la Ronda de Dalt y Litoral de Barcelona, así como la Gran Via y carreteras como la AP-7, C-32, C-55 y C-60, si bien ya se ha podido restablecer el tráfico.

Malestar por una huelga en el primer día lectivo Tras el convulso curso anterior, algunas familias han criticado la nueva convocatoria de paros en la jornada de estreno lectivo, algo que los docentes han defendido como la única vía para hacerse oír y poner sus reivindicaciones sobre la mesa. "No es una situación cómoda, pero tampoco es cómodo trabajar de esta forma. Es la única manera de dar más impacto y captar atención para dar nuestros argumentos", ha justificado Sara, maestra de Educación Infantil, en declaraciones a EFE. En la misma línea, María, maestra de primaria en un centro de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha instado a las familias a sumarse a las reivindicaciones: "Que critiquen que el primer día haya huelga es una manera de no ver que esto es para mejorar la educación de sus propios hijos e hijas; deberían estar de nuestro lado". En Barcelona, la movilización ha arrancado con una pancarta central con el lema "Contra la emergencia educativa, seguimos en las calles" en la plaza Urquinaona, hacia la plaza Sant Jaume, donde ha concluido con una asamblea ante el Palau de la Generalitat. Los manifestantes, la mayoría vestidos con camisetas amarillas, han entonado también gritos contra la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, a la que han pedido que "escuche la revuelta" y han recriminado la falta de respuestas pese al agotamiento de las plantillas. "Faltan recursos y es muy complicado hacer nuestro trabajo sin ellos, por eso la gente tiene claro que hay que seguir la lucha ante un cansancio que se va acumulando", ha señalado en este sentido Enrico, un profesor que ejerció el curso pasado y ha querido sumarse a la movilización

Los sindicatos avisan a Niubó: habrá más huelgas El portavoz de la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), Ramon Castell, ha avisado de que hoy es el inicio de "un nuevo ciclo de huelgas" porque, a su juicio, "el departamento no ha negociado ni piensa negociar ni tiene una solución para salir de esta crisis educativa". La miembro del secretariado nacional de Ustec Marina Ruiz se ha quejado de que Niubó no se "siente a negociar con la comunidad educativa", por lo que ha anticipado un nuevo "curso de lucha" en la escuela pública. En esta línea, la secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha dicho que el presidente catalán, Salvador Illa, y la consellera Niubó llegan "tarde" al pedir ahora un "paréntesis" a los sindicatos huelguistas. Para esta jornada de huelga, el Departamento de Empresa y Trabajo ha fijado servicios mínimos que incluyen una persona del equipo directivo por centro y, en infantil, primaria y secundaria, un docente por cada tres unidades o aulas.