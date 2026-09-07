Nuevo curso escolar para ocho millones de alumnos marcado por la crisis en Ceuta, huelgas en comunidades y el calor

Semana de vuelta al cole con más de ocho millones de alumnos retomando la actividad lectiva tras las vacaciones de verano. Todo ello en un nuevo curso escolar con diferentes focos: la vuelta a las clases en Ceuta, en medio de una crisis migratoria sin precedentes; varias autonomías con huelgas y protestas; y bajo unas temperaturas muy altas en diferentes puntos del país.

Los alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Navarra fueron los primeros en iniciar el curso escolar 2026-2027 el pasado viernes 4, mientras que la mayor parte de esos ocho millones de estudiantes no universitarios lo harán de forma escalonada durante esta semana. El calendario escolar tiene un inicio que se prolonga hasta mediados de mes en algunos niveles y comunidades.

Vuelta al cole en Ceuta marcada por la seguridad en las aulas En Ceuta se busca la normalidad perdida y los alumnos vuelven este martes 8 a las aulas con la seguridad en el centro de las preocupaciones de padres y madres, que se han estado manifestando por la situación en la ciudad autónoma desde la llegada masiva de migrantes de finales del mes de julio que ha desembocado en una crisis migratoria, humanitaria y política sin precedentes. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado este lunes en TVE que la vuelta al cole en Ceuta se hará en condiciones de "seguridad" y para ello, ha explicado, se ha contratado seguridad privada "en todos los colegios, incluidos los concertados", además de asegurar "todos los itinerarios" en la ciudad autónoma con las Fuerzas de Seguridad del Estado para "que los niños y niñas lleguen perfectamente". La ministra de Educación garantiza una vuelta al cole "segura" en Ceuta: "Hay seguridad privada en todos los centros" Las familias y profesores han manifestado su incertidumbre y "miedo" ante la vuelta de los niños y niñas al colegio dada la situación de anormalidad en Ceuta. Educación ha propuesto que haya un acompañamiento policial en las diferentes rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros, así como un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones de los colegios durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en esos edificios. La seguridad policial se extenderá las 24 horas de todos los días mientras perdure la crisis; la intervención psicosocial comenzó este jueves y está dirigida a toda comunidad educativa, según el Ministerio. Además, la ministra ha avanzado un mayor refuerzo a la atención psicosocial de los padres, madres, alumnos y profesores ante esta situación. Este departamento estudia extender el servicio de aula matinal a varios institutos para que los alumnos, especialmente los de los primeros cursos de ESO, puedan acceder antes del horario lectivo a los centros. Llevar o no a los hijos al cole, la encrucijada que quita el sueño a los padres y madres de una Ceuta sin normalidad Rodrigo García Melero

Huelgas en diferentes comunidades autónomas El inicio de curso viene marcado también por las movilizaciones de profesores, que ya mostraron su decepción por el calendario de la ley docente, que bajará las ratios y la jornada lectiva, pero que sigue pendiente en el Congreso. Diversos sindicatos han avanzado huelgas en varias comunidades autónomas de cara al inicio de las clases. Por ejemplo, UstecÀStes y CGT Ensenyament impulsan una huelga docente para este martes, jornada en la que vuelven a las aulas los alumnos catalanes. De esta manera, en Cataluña el curso arranca como acabó el pasado, en medio de protestas y paros. Los profesores catalanes rechazan el preacuerdo con la Generalitat y mantienen la huelga En Madrid, las educadoras infantiles siguen en huelga. Además, CC.OO. y UGT han anunciado un paro indefinido del profesorado y personal de la educación pública desde el 14 de octubre y CSIF ha fijado una primera movilización el 16 de septiembre ante el Ministerio de Educación. En Andalucía habrá un paro el 11 de noviembre y en las tres provincias valencianas hay programadas manifestaciones el 12 de septiembre. Será, por tanto, un arranque de curso 'caliente' en el sector educativo. 01.40 min Llega la vuelta al cole con el eco de las protestas que cerraron el curso en varias comunidades La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) ha explicado cuáles son los principales desafíos para el nuevo curso escolar destacando entre ellos "la reducción de ratios", así como "la reforma del acceso a la función docente". El secretario de Acción Sindical de este sindicato educativo, Ramón Izquierdo, ha reclamado al Gobierno, en declaraciones a Europa Press, la aprobación de la ley de reducción de ratios máximas de alumnos por aula y del horario lectivo del profesorado, asegurando que "este curso va a comenzar sin que ese proyecto de ley se haya convertido en ley". La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha señalado, por su parte, que "buena parte" de los problemas que afectan al sector tienen un denominador común: la necesidad de una financiación "suficiente" por parte de las Administraciones. Por otro lado, ha avanzado que seguirá trabajando para conseguir avances en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, docentes y no docentes, además de abordando cuestiones pendientes como la clasificación profesional, la reducción de la carga lectiva en la enseñanza concertada y las reivindicaciones del Personal de Administración y Servicios (PAS). La vuelta a las aulas se producirá con altas temperaturas en amplias zonas del país, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo ha indicado que habrá máximas superiores a 36º el lunes y el martes en el este, centro y sur de la Península, así como en Baleares. Además, en el Guadalquivir se superarán los 40 grados. La ONG Educo ha denunciado, de cara al inicio de este curso escolar, que 1,2 millones de niños, el 54,7% del alumnado en situación de riesgo de pobreza o exclusión, no tienen acceso a becas o ayudas para poder ir al comedor