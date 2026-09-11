El sindicato CSIF pide un "pacto de Estado" por la educación tras los malos resultados de PISA: "Es una verdadera debacle"

El recién publicado informe PISA sobre la educación, que muestra que España ha alcanzado los peores niveles de su historia en lectura o matemáticas, ha levantado una gran polvareda y un intenso debate político y mediático. Pero para el sindicato CSIF, estos datos no son sorprendentes.

"Es lo que se esperaba, constata los datos que presentamos en abril", ha apuntado el presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, en rueda de prensa este viernes en Madrid. Ha incidido en que siete de cada diez alumnos estudian en centros con falta de apoyo, un dato que llevan denunciando "años".

Otro grave dato que aporta PISA es que en las dos últimas décadas los alumnos han perdido el equivalente al nivel de dos cursos en lectura. "Un niño ahora en lectura tiene dos cursos menos de nivel que en 2006, un niño de 15 años lee igual que un niño de 13 hace 20 años", ha denunciado Gutiérrez. "Es una verdadera debacle", ha afirmado.

La culpa no es de las pantallas, sino del sistema educativo El sindicato elabora desde 2009 un informe anual sobre la situación del sector, y en base a la tendencia observada, Gutiérrez ha apuntado: "Si una cosa viene sucediendo desde 2009 hasta 2025 no podemos echarle la culpa a alguien". De la misma manera que ni los datos de 2009 se debieron a la LOE, ni los de 2022 a la pandemia, los de 2025 tampoco se explican por las pantallas, como apuntó la OCDE -que elabora el informe PISA-, ha insistido el representante de CSIF. Aunque ha reconocido que los problemas educativos son "multifactoriales", ha apuntado a una causa principal de estos malos resultados: "Es culpa de que el sistema entero tiene que ser estructurado. La educación no le importa a nadie". En esa línea, el sindicato ha pedido un pacto de Estado entre todos los partidos "con vigencia para dos legislaturas", que dé "estabilidad normativa y reconozca la autoridad docente", tal y como ha explicado la secretaria de Negociación del sindicato, Isabel Madruga. Informe PISA 2025: España cae hasta los peores resultados de su historia en matemáticas, lectura y ciencias María Menéndez

Una concentración el 15 de septiembre Además de un pacto de Estado, desde CSIF reclaman un Estatuto docente, una promesa de la LOMLOE que no se ha cumplido todavía. Este Estatuto debe bajar la interinidad al 8%, frente al 30% o incluso 40% que tienen a día de hoy algunas comunidades. "Un sistema no puede sostenerse en el tiempo tan inestable", ha asegurado Gutiérrez. También piden un incremento progresivo del gasto en educación pública hasta el 7% del PIB, llegando a un mínimo de 7.421 euros por alumno garantizado por el Estado. Reconocen que la inversión en educación a nivel estatal y autonómico ha venido creciendo en los últimos años, pero advierten de que son números "en bruto". "El gasto por alumno apenas ha crecido un 0,3% pero el gasto por docente ha disminuido un 11%. El sistema se sostiene a partir de la pérdida de poder adquisitivo de los docentes", ha denunciado Mario Gutiérrez. También celebran que las ratios han llegado a 14,01 alumnos por profesor, su número más bajo desde que comenzaron los recortes. Sin embargo, recalcan que este hito se ha logrado en gran parte con contrataciones de "interinos y temporales asociadas a fondos europeos que tienen fecha de caducidad" y que "no son estructurales". Todas estas reivindicaciones las trasladarán el próximo martes 15 de septiembre en una concentración ante la sede del Ministerio de Educación en Madrid. Protestas de docentes y cortes de tráfico en un primer día lectivo marcado por la huelga educativa en Cataluña