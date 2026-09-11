El sindicato CSIF pide un "pacto de Estado" por la educación tras los malos resultados de PISA: "Es una verdadera debacle"
- "Un niño de 15 años ahora lee igual que uno de 13 en 2006", denuncian desde el sindicato
- Convocan una concentración el martes 15 de septiembre frente a la sede del Ministerio de Educación
El recién publicado informe PISA sobre la educación, que muestra que España ha alcanzado los peores niveles de su historia en lectura o matemáticas, ha levantado una gran polvareda y un intenso debate político y mediático. Pero para el sindicato CSIF, estos datos no son sorprendentes.
"Es lo que se esperaba, constata los datos que presentamos en abril", ha apuntado el presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, en rueda de prensa este viernes en Madrid. Ha incidido en que siete de cada diez alumnos estudian en centros con falta de apoyo, un dato que llevan denunciando "años".
Otro grave dato que aporta PISA es que en las dos últimas décadas los alumnos han perdido el equivalente al nivel de dos cursos en lectura. "Un niño ahora en lectura tiene dos cursos menos de nivel que en 2006, un niño de 15 años lee igual que un niño de 13 hace 20 años", ha denunciado Gutiérrez. "Es una verdadera debacle", ha afirmado.
La culpa no es de las pantallas, sino del sistema educativo
El sindicato elabora desde 2009 un informe anual sobre la situación del sector, y en base a la tendencia observada, Gutiérrez ha apuntado: "Si una cosa viene sucediendo desde 2009 hasta 2025 no podemos echarle la culpa a alguien".
De la misma manera que ni los datos de 2009 se debieron a la LOE, ni los de 2022 a la pandemia, los de 2025 tampoco se explican por las pantallas, como apuntó la OCDE -que elabora el informe PISA-, ha insistido el representante de CSIF.
Aunque ha reconocido que los problemas educativos son "multifactoriales", ha apuntado a una causa principal de estos malos resultados: "Es culpa de que el sistema entero tiene que ser estructurado. La educación no le importa a nadie". En esa línea, el sindicato ha pedido un pacto de Estado entre todos los partidos "con vigencia para dos legislaturas", que dé "estabilidad normativa y reconozca la autoridad docente", tal y como ha explicado la secretaria de Negociación del sindicato, Isabel Madruga.
Una concentración el 15 de septiembre
Además de un pacto de Estado, desde CSIF reclaman un Estatuto docente, una promesa de la LOMLOE que no se ha cumplido todavía. Este Estatuto debe bajar la interinidad al 8%, frente al 30% o incluso 40% que tienen a día de hoy algunas comunidades. "Un sistema no puede sostenerse en el tiempo tan inestable", ha asegurado Gutiérrez.
También piden un incremento progresivo del gasto en educación pública hasta el 7% del PIB, llegando a un mínimo de 7.421 euros por alumno garantizado por el Estado.
Reconocen que la inversión en educación a nivel estatal y autonómico ha venido creciendo en los últimos años, pero advierten de que son números "en bruto". "El gasto por alumno apenas ha crecido un 0,3% pero el gasto por docente ha disminuido un 11%. El sistema se sostiene a partir de la pérdida de poder adquisitivo de los docentes", ha denunciado Mario Gutiérrez.
También celebran que las ratios han llegado a 14,01 alumnos por profesor, su número más bajo desde que comenzaron los recortes. Sin embargo, recalcan que este hito se ha logrado en gran parte con contrataciones de "interinos y temporales asociadas a fondos europeos que tienen fecha de caducidad" y que "no son estructurales".
Todas estas reivindicaciones las trasladarán el próximo martes 15 de septiembre en una concentración ante la sede del Ministerio de Educación en Madrid.
Vuelta al cole accidentada
El sindicato también ha hecho hincapié en las necesidades de los colegios en esta vuelta al cole. "Lo que PISA resume en un índice nosotros lo tenemos centro por centro", ha apuntado Madruga. Entre otros fallos, ha hablado de un "caos informático" que ha retrasado la incorporación de docentes en la Comunidad de Madrid o una inclusión "absolutamente desbordada". En Andalucía ha subido un 60% el alumnado con necesidades educativas especiales y el profesorado solo un 20%, ha puesto de ejemplo.
También ha denunciado las "aulas sauna", con temperaturas "incompatibles para dar clase" en comunidades como la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares o Madrid, y los problemas en varias autonomías donde "se quedan plazas sin cubrir porque un docente no puede pagar alojamiento".