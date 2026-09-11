La comunidad educativa vasca analiza los desastrosos resultados obtenidos en el último informe PISA

Todas las luces rojas se encendieron el pasado martes al conocer los resultados del informe PISA para el País Vasco, y este viernes se ha empezado a trabajar para intentar revertir unos datos que son los peores desde que se utiliza esta herramienta para evaluar la calidad educativa. Alrededor de 600 directores de centros, tanto públicos como concertados, se han reunido en el BEC de Barakaldo, con representantes del Foro de Personas Expertas, convocados por el Gobierno Vasco.

A su llegada a la reunión, algunos responsables de colegios han coincidido en señalar que los resultados recién conocidos no obedecen a un único motivo, sino que hay un conjunto de factores. No obstante, se hace especial hincapié en la disminución de la comprensión lectora por el abuso de los dispositivos digitales. "La capacidad de estar relajadamente con un libro es una tendencia que cada vez se ve que cuesta más por aquello de que vivimos en un entorno digital" decía una directora. Otro aseguraba que "el descenso en la capacidad de escritura y lectura del alumnado, sin duda es una tendencia que vamos percibiendo".

La responsable de otro centro educativo no considera que haya fallado el sistema. "Hay que mirar el entorno y como vive la adolescencia ahora" señalaba. Otros factores que argumentan son la autonomía de los centros o la vinculación con las familias. Un director iba más allá al señalar que "hay una serie de modelos educativos que tienen éxito y nos fijamos en ellos, pero aquí no se ponen los recursos para poder hacer lo que se hace allí".

Nuevas líneas de actuación El departamento de Educación del Gobierno Vasco ha anunciado nuevas actuaciones para mejorar los aprendizajes. Según asegura en una nota, la evaluación y la mejora de los resultados educativos son un prioridad para el ejecutivo. A la vista de los resultados del informe PISA, se va a reforzar especialmente el trabajo en la competencia de comprensión lectora. Educación recuerda que cuenta ya con una herramienta, denominada ITT (Irakurketa Trebetasunak neurtzeko Tresna) para evaluar las destrezas lectoras y dotar de herramientas a los centros para orientar su intervención. También se van a revisar los proyectos lingüísticos de cada centro para reforzar su función como herramienta del aprendizaje de las lenguas y adaptarlos a una realidad social y educativa cada vez más diversa. La nota también anuncia que se va a profundizar en el uso educativo de los recursos digitales. Abordar qué usos favorecen el aprendizaje, cuales lo pueden dificultar y prestar atención a su relación con aspectos como la lectura, la concentración y la atención.