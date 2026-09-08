Comprensión lectora y dispositivos electrónicos: qué hay detrás del batacazo en los resultados del informe PISA

Los estudiantes de 4.º de la E.S.O. muestran resultados preocupantes en matemáticas, ciencias y, sobre todo, comprensión lectora en el último informe PISA. En solo tres años, han bajado casi 20 puntos, es decir, han retrocedido el equivalente a un año escolar.

Según los datos recopilados, tienen dificultades para leer textos de más de 400 palabras. La docente de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y divulgadora en bienestar digital, Laura Cuesta, explica que los menores se han acostumbrado a consumir vídeos muy cortos que no les exigen mantener la concentración durante más de unos segundos. “Utilizamos menos la capacidad y el esfuerzo cognitivo, eso se traduce en que vamos teniendo un menor desarrollo”, asegura.

Para los expertos, uno de los principales problemas es el uso abusivo de las pantallas. En casa, los adolescentes pasan una media de cuatro horas frente a dispositivos electrónicos, en la mayoría de los casos utilizando redes sociales, viendo vídeos cortos o jugando a videojuegos. “Los smartphones hacen el mismo daño que el tabaco o el alcohol”, alerta el director adjunto del Centro de Políticas Económicas de ESADE, Luis Gortázar.