Uno de cada diez menores dedica más de 5 horas diarias a las redes sociales en Castilla-la Mancha

Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Ejemplo de ello es el uso, cada vez más intensivo, que se hace del teléfono móvil. En una sociedad ligada a la tecnología, y en la que los jóvenes no están exentos de hacer uso de ella, hay que prestar especial atención en el modo en el que se emplea porque puede ser una gran aliada o todo lo contrario.

El informe "Infancia, adolescencia y bienestar digital en Castilla-La Mancha"; fruto de la colaboración entre Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII), con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha; confirma la tendencia de que los niños y adolescentes están conectados de manera muy significativa a las redes sociales, a los videojuegos y a otras aplicaciones digitales. Casi la totalidad de los jóvenes tiene un perfil en redes sociales (el 94,1%) y uno de cada diez participa en retos virales. Además, este estudio revela que el 10,3% dedica más de cinco horas al día a las redes durante la semana lectiva, mientras que el 23,10% lo hace durante el fin de semana.

Fuente: Informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en Castilla-La Mancha

Los jóvenes usan internet en su día a día, les ayuda a desarrollar su ciudadanía y facilita su comunicación y acceso a la información, pero si no tienen precaución o los conocimientos necesarios para hacer un buen uso de estas herramientas, más que una ayuda pueden suponer un peligro. La exposición temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que pueden derivar en usos problemáticos y conductas inadecuadas, lo que desencadena problemas de salud mental, depresión y peor calidad de vida.

Principales riesgos a los que se enfrentan los adolescentes Las adicciones y el juego online, el consumo de pornografía, el ciberacoso o la violencia son algunos de los problemas a los que deben enfrentarse muchas veces los adolescentes. Usos problemáticos de la tecnología: El 5,4% hace un uso incorrecto de las redes sociales en Castilla-La Mancha. En torno al 2% tiene trastornos asociados a los videojuegos y el 2,2% se consideran jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y el juego online.

El 5,4% hace un uso incorrecto de las redes sociales en Castilla-La Mancha. En torno al 2% tiene trastornos asociados a los videojuegos y el 2,2% se consideran jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y el juego online. Pornografía: Los jóvenes acceden a contenidos para adultos de media a los 11 años y el 7,8% de los castellano-manchegos muestra signos de consumo problemático.

Los jóvenes acceden a contenidos para adultos de media a los 11 años y el 7,8% de los castellano-manchegos muestra signos de consumo problemático. Ciberacoso : Casi uno de cada diez niños en nuestra región dice haber sufrido ciberacoso en algún momento de su vida. La violencia se sigue dando en el ámbito personal de los menores, pero las redes sociales hacen que el impacto del acoso digital tenga una mayor prevalencia.

: Casi uno de cada diez niños en nuestra región dice haber sufrido ciberacoso en algún momento de su vida. La violencia se sigue dando en el ámbito personal de los menores, pero las redes sociales hacen que el impacto del acoso digital tenga una mayor prevalencia. Salud mental: El 14,4% presenta síntomas de malestar emocional, mientras que el 7% tiene un riesgo suicida elevado (las chicas son más propensas a padecerlo, el 11,2% presenta síntomas frente al 3,1% de los chicos). Este informe detalla también que la violencia en las relaciones de pareja está presente en los adolescentes. Un tercio de los chicos y chicas (33,3%) que tienen o han tenido pareja dice haberse sentido controlado/a; un porcentaje similar al obtenido para el conjunto del Estado. Las conductas más habituales tienen que ver con el control de sus amistades en las redes sociales, la utilización de los dispositivos digitales para controlar dónde y/o con quién están en cada momento, o la revisión no consentida del teléfono móvil. La medida se decidió después de que concluyera una consulta pública entre los británicos sobre la prohibición. MIHAILO MILOVANOVIC M. MILOVANOVIC / GETTY

Las familias y los centros educativos juegan un papel fundamental "Intentamos ponerle límites y algún horario, pero a veces es imposible", "Es muy cómodo irte a una terraza y darle un poquito el móvil para que te deje tranquila, pero hay que controlarlo o se nos va de las manos", "Es un trabajo de día a día y mucho diálogo con ellos", son algunas de las frases que nos confiesan algunos padres y madres sobre la relación de sus hijos con las pantallas. O más bien, sobre cómo intentan educar su trato con la tecnología. Aunque la mayoría de adultos están pendientes de la navegación de sus hijos por internet, en algunas ocasiones es muy complicado, nos reconocen. Principalmente cuando están en edades complejas como la preadolescencia o la adolescencia, muchos padres no saben cómo acertar. "Están en edades en los que ellos cada vez quieren tener más intimidad, y es difícil respetarla sin dejarles desatendidos", nos dice un padre. La mediación parental resulta imprescindible para que los niños aprendan a hacer un buen uso de la tecnología. Este informe detalla que, aunque el 52,4% de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de internet, solo tres de cada diez establecen límites en su uso. Hábitos simples como no irse a dormir con el teléfono, dejarlo fuera de la habitación, evitar su uso durante las comidas familiares pueden ayudar a reducir los riesgos de hacer un uso problemático de estos dispositivos.