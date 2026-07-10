Uno de cada diez menores dedica más de 5 horas diarias a las redes sociales en Castilla-la Mancha
- En el Informe "Infancia, adolescencia y bienestar digital en Castilla-La Mancha" han participado 3.393 escolares de entre 10 y 20 años de 19 centros educativos
- En nuestra región el primer teléfono móvil llega de media antes de los 11 años y a los 12 años, el 86% tiene uno propio
Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Ejemplo de ello es el uso, cada vez más intensivo, que se hace del teléfono móvil. En una sociedad ligada a la tecnología, y en la que los jóvenes no están exentos de hacer uso de ella, hay que prestar especial atención en el modo en el que se emplea porque puede ser una gran aliada o todo lo contrario.
El informe "Infancia, adolescencia y bienestar digital en Castilla-La Mancha"; fruto de la colaboración entre Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII), con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha; confirma la tendencia de que los niños y adolescentes están conectados de manera muy significativa a las redes sociales, a los videojuegos y a otras aplicaciones digitales. Casi la totalidad de los jóvenes tiene un perfil en redes sociales (el 94,1%) y uno de cada diez participa en retos virales. Además, este estudio revela que el 10,3% dedica más de cinco horas al día a las redes durante la semana lectiva, mientras que el 23,10% lo hace durante el fin de semana.
Los jóvenes usan internet en su día a día, les ayuda a desarrollar su ciudadanía y facilita su comunicación y acceso a la información, pero si no tienen precaución o los conocimientos necesarios para hacer un buen uso de estas herramientas, más que una ayuda pueden suponer un peligro. La exposición temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que pueden derivar en usos problemáticos y conductas inadecuadas, lo que desencadena problemas de salud mental, depresión y peor calidad de vida.
Principales riesgos a los que se enfrentan los adolescentes
Las adicciones y el juego online, el consumo de pornografía, el ciberacoso o la violencia son algunos de los problemas a los que deben enfrentarse muchas veces los adolescentes.
- Usos problemáticos de la tecnología: El 5,4% hace un uso incorrecto de las redes sociales en Castilla-La Mancha. En torno al 2% tiene trastornos asociados a los videojuegos y el 2,2% se consideran jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y el juego online.
- Pornografía: Los jóvenes acceden a contenidos para adultos de media a los 11 años y el 7,8% de los castellano-manchegos muestra signos de consumo problemático.
- Ciberacoso: Casi uno de cada diez niños en nuestra región dice haber sufrido ciberacoso en algún momento de su vida. La violencia se sigue dando en el ámbito personal de los menores, pero las redes sociales hacen que el impacto del acoso digital tenga una mayor prevalencia.
- Salud mental: El 14,4% presenta síntomas de malestar emocional, mientras que el 7% tiene un riesgo suicida elevado (las chicas son más propensas a padecerlo, el 11,2% presenta síntomas frente al 3,1% de los chicos).
Este informe detalla también que la violencia en las relaciones de pareja está presente en los adolescentes. Un tercio de los chicos y chicas (33,3%) que tienen o han tenido pareja dice haberse sentido controlado/a; un porcentaje similar al obtenido para el conjunto del Estado. Las conductas más habituales tienen que ver con el control de sus amistades en las redes sociales, la utilización de los dispositivos digitales para controlar dónde y/o con quién están en cada momento, o la revisión no consentida del teléfono móvil.
Las familias y los centros educativos juegan un papel fundamental
"Intentamos ponerle límites y algún horario, pero a veces es imposible", "Es muy cómodo irte a una terraza y darle un poquito el móvil para que te deje tranquila, pero hay que controlarlo o se nos va de las manos", "Es un trabajo de día a día y mucho diálogo con ellos", son algunas de las frases que nos confiesan algunos padres y madres sobre la relación de sus hijos con las pantallas. O más bien, sobre cómo intentan educar su trato con la tecnología. Aunque la mayoría de adultos están pendientes de la navegación de sus hijos por internet, en algunas ocasiones es muy complicado, nos reconocen.
Principalmente cuando están en edades complejas como la preadolescencia o la adolescencia, muchos padres no saben cómo acertar. "Están en edades en los que ellos cada vez quieren tener más intimidad, y es difícil respetarla sin dejarles desatendidos", nos dice un padre.
La mediación parental resulta imprescindible para que los niños aprendan a hacer un buen uso de la tecnología. Este informe detalla que, aunque el 52,4% de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de internet, solo tres de cada diez establecen límites en su uso. Hábitos simples como no irse a dormir con el teléfono, dejarlo fuera de la habitación, evitar su uso durante las comidas familiares pueden ayudar a reducir los riesgos de hacer un uso problemático de estos dispositivos.
Recomendaciones psicológicas
Cristina Gómez Pantoja, psicóloga en la clínica Más Que Palabras de Toledo, señala que los niños aprenden por imitación y que por ello es muy importante que los padres sean ejemplo para sus hijos. "Cuando son pequeños su cerebro no está completamente formado, no son maduros. Inevitablemente se acaban comparando en las redes sociales y esto puede causarles ansiedad, e incluso, depresión. Tienen una percepción de la realidad que no es real", explica.
Pantoja añade: "Ahora la mayoría de jóvenes tiene un usuario o más en la misma red social. Se respaldan en ellas, se animan a entablar conversaciones que si no estuvieran detrás de un seudónimo no harían. Esto es peligroso, puede dar pie al ciberacoso". "Lo mejor es que los padres hagan un contrato con sus pequeños, que lo firmen y todo. Así pondrán unas clausulas sobre el uso del móvil, que el menor tenga que cumplir", recomienda.
“El 23,1% del alumnado de Castilla-La Mancha refiere que sus progenitores tienen por costumbre utilizar el móvil para enviar WhatsApps, consultar el correo, etc. durante las comidas o cenas familiares“
Durante la presentación del informe, el consejero de educación, cultura y deporte en Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha recordado la importancia de que los padres estén alineados con la educación que se imparte en los centros educativos y por ello se han llevado a cabo 16 escuelas de familias en Castilla-La Mancha a las que se han apuntado 6.000 padres y madres que han querido conocer de primera mano la labor de los centros de enseñanza. "Ellos tienen una labor importantísima, ya que son sus padres, y deben ir alineados con los profesores" ha indicado Pastor.
Amador Pastor ha dicho que los resultados del informe ponen en valor la estrategia puesta en marcha por la el gobierno regional en el curso 2022/23 enfocado a prevenir adicciones con o sin sustancias o a trabajar en el bienestar socio-emocional y afectivo-sexual de los jóvenes. Los docentes juegan un papel fundamental en el acompañamiento y educación de los niños y niñas, por lo que ayudarles y darles las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su trabajo de la mejor manera resulta fundamental. "A lo largo de este curso se han llevado a cabo 86 acciones formativas que han involucrado a 16.000 docentes" ha señalado el consejero.