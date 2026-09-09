Muere el actor, director, dramaturgo y poeta Manuel Dueso a los 73 años

El actor, director, dramaturgo y poeta Manel Dueso ha fallecido en Barcelona a los 73 años de edad a consecuencia de una larga enfermedad, ha informado este miércoles la editorial Lapislàtzuli, en la que publicó varias de sus obras.

Dueso fue una figura destacada del panorama teatral catalán, pues también fue cofundador de la Sala Beckett de la capital catalana y escribió más de una veintena de obras, estrenadas en escenarios como el de la ya mencionada Beckett, la sala Villarroel, el Festival Grec o el Mercat de les Flors.

Algunas de sus obras se representaron en teatros madrileños y otras viajaron a otros países como el Reino Unido, Cuba o Colombia.

Autodidacta Nacido en Sabadell en 1953, comenzó a hacer teatro en el centro parroquial Sant Vicenç de la Creu Alta y se licenció en interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona para evolucionar hacia la dirección y la autoría teatral de forma autodidacta. Como actor y director representó y dirigió más de un centenar de obras de autores como Shakespeare, Molière, Chéjov, Tennessee Williams, Goldoni, Beckett, Fassbinder, Genet, Valle-Inclán o Sanchís Sinistera. Entre los directores de teatro con los que trabajó figuran Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Sergi Belbel, Oriol Broggi, Carme Portaceli o José Sanchís Sinisterra. En diciembre de 2025 estrenó como autor y director la obra Jambo Bwana en el Teatre Nacional de Catalunya, una comedia llena de humor negro sobre la hermandad y la supervivencia en un mundo deshumanizado.