Marlene Dumas y Marta Minujín, estrellas de la nueva temporada "centrada en el cuerpo" del Museo Reina Sofía

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía reivindica el talento femenino en su nueva temporada "centrada en el cuerpo", según su director. De sus nueve exposiciones temporales ocho están dedicadas a mujeres como la sudáfricana Marlene Dumas, la artista viva más cotizada, o la argentina Marta Minujín. Completan el programa la canaria Eli Cortiñas, la madrileña La Ribot, la estadounidense Anne Truitt, la iraní Monir Shahroudy Farmanfarmaian, la filipina Pacita Abad o la argentina Fernanda Laguna.

El único varón que tendrá una muestra individual es el colombiano Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946) que representa la homosexualidad de forma directa con sus recorridos por cines en los que se practicaba cruising, además de abordar el narcotráfico, la violencia, la migración o la explotación de recursos naturales en su país.

Dentro de la colección del museo, recibirá una atención especial Manuel Millares, nacido en 1926, cuyo centenario se cumple este año, así la sala Pieza única acogerá su obra Personaje caído I del 8 de septiembre al 16 de febrero. Un lienzo en el que sintetiza su interés por el volumen, la materia, la violencia y la renovación ante el desgarro. También se exhibirán los trabajos audiovisuales del artista canario en Millares y el cine, un ciclo que recupera y digitaliza en 4K las películas que filmó en sus 46 años de vida.

Marlene Dumas 'The Painter', 1994, Marlene Dumas. MoMA El plato fuerte del MNCARS será la primera retrospectiva en España de Marlene Dumas (Ciudad del Cabo, 1963). La sudáfricana es la artista femenina con una cotización más alta, récord que consiguió con su lienzo Miss Enero (13,6 millones de dólares). El director del MNCARS, Manuel Segade, ha explicado que "en este caso la valoración del mercado acompaña al valor artístico de su trabajo". Ha añadido que no hay ninguna obra de Dumas en la colección y que con el actual presupuesto "es imposible" adquirir una pieza suya, aunque podría llegar de algún patrocinador o mecenas. La exposición Marlene Dumas. Durmiendo con el enemigo se celebrará del 28 de abril al 13 de septiembre de 2027, comisariada por Gloria Moure reúne ochenta obras entre pinturas, dibujos y collages desde 1970 hasta la actualidad. La figura humana articula su discurso artístico en el que subvierte fotos de los medios de comunicación, imágenes canónicas de la historia del arte o de su entorno personal. La muestra viajará luego a la Bourse de Commerce-Pinault Collection de París y a la Sammlung moderne Kunst in der Pinakhothek der Moderne de Múnich.

La Menesunda Segade se arremanga y es el comisario de La Menesunda según Marta Minujín con la colaboración de Beatriz Jordana y Cayetano Limorte. Una versión de la instalación inmersiva de la artista argentina que estaba prevista en la programación anterior, pero que se ha desplazado a esta temporada del 18 de noviembre al 8 de marzo de 2027. 'La Destrucción', 1963, de Marta Minujín. The Getty Research Institute Shunk-Kender ©J. Paul Getty Trust Marta Minujín (Buenos Aires, 1943) creó en 1965, junto con Rubén Santantonín, una "ambientación" efímera en la que la experiencia multisensorial invitaba a la participación activa. El Reina Sofía muestra la obra reconstituida a través de fotos, filmaciones y otros materiales como fruto de una investigación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA). Tras su presentación en la capital argentina, en el New Museum de Nueva York y Copenhaguen Contemporary, esta reconstrucción coproducida por el MAMBA y la Tate Liverpool, puede verse por primera vez en España. Esta instalación de instalaciones sigue invitando a entender el arte como un acontecimiento que solo existe plenamente cuando es vivido.

Cortiñas alza el telón El cine expandido sigue en el Espacio 1 con La máquina sueña con humo, una invitación del museo a Eli Cortiñas (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) a revisitar Lo más dado de lo dado, obra videográfica producida en 2016 y adquirida recientemente por el MNCARS (ver arriba). Es la muestra que alza el telón de la temporada, se abre al público el 23 de septiembre y podrá verse hasta el 8 de marzo de 2027. Cortiñas reflexiona sobre como Hollywood construye el imaginario colectivo sobre los pueblos africanos con las películas de Tarzán y crea una escenografía que denuncia la falsa neutralidad del complejo expositivo. Siguiendo con las obras performativas, La Ribot. Resolución, despliega en el Palacio de Velázquez un conjunto de Piezas distinguidas creadas entre 1993 y 2024. La artista mira hacia el pasado y el presente, articulando memoria, actualización, archivo y acción. Se podrá visitar del 23 de abril al 30 de mayo. 'Oh Compositione', 1997, de La Ribot. Foto: Caroline Morel Fontaine

Nuevo duelo con el Guernica La noruega Hannah Ryggen mide su friso textil Etiopía (1935) con el Guernica de Picasso en el Reina Sofía, en lo que supone un reencuentro de viejos amigos. En 1937, los pabellones de Noruega y España eran contiguos en la Exposición Universal de París. Los republicanos habían encargado al malagueño una obra de propaganda para recaudar fondos para la Guerra Civil, mientras que Ryggen criticaba el ataque fascista de Mussolini a Etiopía, que se había producido dos años antes. El tapiz de la artista noruega fue su respuesta indignada a la inacción de Naciones Unidas y su manera de apoyar a la resistencia etíope. La segunda entrega de La historia no se repite, pero rima pretende examinar del 17 de marzo de 2027 al 13 de septiembre de 2028 la relación entre comunismo, socialismo y feminismo y el vínculo entre Ryggen y Picasso. La muestra comisariada por Marit Paasche incluye otros tapices antifascistas y antinazis del periodo entre 1935 y 1947, además de otras obras posteriores a la Segunda Guerra Mundial.