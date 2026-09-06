El español Luis Tato gana el primer premio en el festival de fotoperiodismo 'Visa pour l'image' de Perpiñán

Luis Tato, fotógrafo que trabaja para la agencia AFP en África Oriental y el Índico, ha obtenido el principal galardón del festival de fotoperiodismo Visa pour l'image de Perpiñán (Francia) por su trabajo sobre las protestas de la generación Z en Madagascar.

Un grupo de manifestantes vandaliza un vehículo de la policía en Antananarivo. Luis TATO/AFP

Soldados recorren las calles de Antananarivo. Luis TATO/AFP

Tato, de 37 años y originario de Ciudad Real, ha sido merecedor del Visa d'or News Roger Thérond par Paris Match, según ha informado en un comunicado el festival, el certamen de fotoperiodismo más importante y grande del mundo.

Un niño en medio de las protestas en Antananarivo. Luis TATO/AFP

La madre de un manifestante muerto en las protestas en Madagascar. Luis TATO/AFP

En la categoría de Magazine el triunfo ha sido para el francés Jérôme Gence y en la de prensa cotidiana para Dominic Nahr, del Neue Zürcher Zeitung, periódico suizo en lengua alemana.

En esta edición, el Visa d'or de honor de la revista Figaro Magazine, que recompensa el conjunto de la carrera de un fotógrafo confirmado y todavía en activo, ha sido para el francés Raymond Depardon, de 84 años.