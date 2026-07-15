Marruecos libera al periodista independiente Ali Lmrabet

Ali Lmrabet, periodista independiente franco-marroquí y crítico con las autoridades de su país, ha sido excarcelado después de ser arrestado el domingo para ser interrogado, según han informado las autoridades de Marruecos. Si bien, la investigación continúa tras las acusaciones de difamación, ha indicado la fiscalía marroquí.

Lmrabet, comentarista político, tiene pasaporte francés, pero reside en España, desde donde viajó a Tánger, en cuyo aeropuerto fue detenido y posteriormente fue trasladado a Casablanca para responder sobre "la publicación de una serie de contenidos digitales que contienen declaraciones difamatorias e injuriosas contra personas e instituciones, así como expresiones ofensivas dirigidas contra organismos regulados por la ley", según la agencia oficial marroquí MAP.

"El Fiscal del Rey en el Tribunal Penal de Casablanca anuncia que la Fiscalía decidió liberar a la persona identificada como A.M. después de revisar y estudiar los diversos documentos procesales, completar la investigación y realizar la pericia técnica necesaria", ha trasladado la Fiscalía en un comunicado, en el que explican que se le interrogó por los cargos que se le imputaban y que "se le brindaron todas las garantías y derechos que la ley le otorga". Tras la revisión y estudio de los documentos de la investigación, se le ha puesto en libertad y se le han entregado los objetos personales que fueron requisados.

"Las consecuencias legales pertinentes se determinarán una vez concluida la investigación", ha señalado la fiscalía de Casablanca, que también ha indicado que basa el caso en varias notificaciones emitidas en su contra por contenido en línea sospechoso de constituir delitos penales según la legislación marroquí, incluyendo presunta difamación y calumnia contra personas e instituciones.