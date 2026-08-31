Los informativos de RTVE cambian su imagen para mirar al futuro

Cada año hay un lavado de imagen. Un pequeño plan 'renove'. Pero esto es otra cosa. Es un cambio radical. De los que se hacen cada cinco años. Y en esta ocasión aún más intenso. Porque ocurre simultáneamente en los Telediarios, en el Canal 24 horas y en los centros territoriales a la vez. La imagen de los servicios informativos de RTVE se modifica totalmente para que todo siga igual: seguir siendo la gran referencia informativa del país.

A nivel gráfico, el cambio afecta a todo el sistema: "Cambian cabeceras, sintonías, duración... Cambia toda la gráfica completa", explica Narciso Velver, el diseñador de esta nueva imagen que busca acercar los informativos al lenguaje digital, con sus ventanas, notificaciones push, planos verticales y sus consiguientes scrolles. Es decir, las nuevas formas de consumo y el lenguaje digital se incorporan con naturalidad. "Los espectadores están cada vez más familiarizados con los formatos verticales y las pantallas. Y, por encima de todo, siguen buscando contenido de calidad", señala Jon Ariztimuño, el director de informativos de TVE.

Una transformación que enlaza con la nueva cultura de transversalidad presente en los Servicios Informativos de RTVE, que están avanzando hacia un modelo de áreas de contenidos integradas, en el que primen la información y las historias, independientemente de su canal o plataforma de difusión.

Nueva paleta de colores en RTVE Y sí, cambia la paleta: se mantienen los azules pero con nuevos gradientes, y se introduce una convergencia entre el Canal 24 Horas y Telediario, de modo que "el tono rojo entra en el mundo TD" y "el tono azul también entra en el mundo 24 horas", aunque cada uno conserve su identidad. Además, de una manera elegante, por descontado. Del coral rojo al azul-Telediario se aplica este nuevo difuminado en los colores para unificar a todas las antenas informativas audiovisuales de la corporación. Como la BBC, que tiene una imagen "más robusta", expresa Olegario Marcos, realizador del Telediario, pero salvaguardando los rasgos particulares de cada cual. Y, por eso, uno de los principales retos ha sido precisamente conseguir esa convergencia sin perder las identidades de cada informativo: "No es juntar un azul con un morado o un rojo con naranja", señala Velver, porque son colores extremos y más difíciles de combinar. A esto se suma la dimensión del proyecto, que implica coordinar numerosos centros y ramificaciones diferentes todo a la vez en todas partes (y sin que nada se olvide).

Una identidad común, pero cada uno con su sello propio "Queremos que el espectador reconozca inmediatamente que está en Informativos RTVE, sea cual sea la ventana: Telediarios, Canal 24 Horas o Centros Territoriales. Se busca unificar, pero no estandarizar en el sentido de que cada ventana tenga sus matices dentro de una imagen de los informativos, digamos, más compacta", analiza Ariztimuño. La idea-fuerza filosófica de todo esto es que tú reconozcas rápidamente que esto es Televisión Española en aras de una identidad común, pero "cada espacio conservará su personalidad", asegura. También para facilitar el trabajo a la hora de compartir contenidos, coordinación y evitar adaptaciones innecesarias. Para Ariztimuño, es un momento de retos extraordinarios. Por ejemplo, con la Inteligencia Artificial (que tuvo su Telediario especial): "A nivel de grafismo estaba muy bien y podría haber aguantado, pero nos lanzamos a un cambio que no es fácil, que va a tener mucho trabajo detrás, pero que es necesario. Si no estás desarrollando el músculo de la innovación, luego no vas a poder innovar aunque quieras. Aunque a veces puedas dar un pasito para atrás y luego tres para adelante. Esto es lo importante, que la redacción de informativos entendamos que el cambio es lo único que va a permanecer". Y aunque el entorno visual se moderniza y se adapta a este nuevo universo, el logo resiste en esta revolución estética. "Es el mismo", dice el diseñador, aunque ahora está integrado en este nuevo lenguaje visual digital, como "dentro de una pestaña". Vamos, que el logo no se cambia de identidad: simplemente se muda a una casa un poco más moderna.