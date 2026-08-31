RTVE renueva sus informativos: lo que no se ve de un plató de televisión

La coreografía humana y tecnológica detrás de la televisión es un prodigio. Y en el Telediario, aún más. Para que en sus pantallas vean en directo a un presentador contar las noticias y conectar con distintos periodistas de todo el mundo, y con serenidad, se necesitan a cientos de personas frenéticas detrás. Están ordenando la actualidad de un planeta entero desde un lugar, un plató (además en este caso no muy grande, nos confiesan), en el que todo está pensado para explotar las posibilidades del medio y más allá.

Y ahora que los informativos de RTVE estrenan nuevo plató, toca levantar el telón. Nos hemos colado hasta la cocina para destripar cómo funciona por dentro el lugar desde donde se cuentan las noticias. Lo que nadie ve. Lo que pasa entre bambalinas. Todos los trucos de su chistera.

Por supuesto, a pocos días del estreno, los nervios empiezan a aflorar. "¡No hay cable!", "Grilla para tres, para el corto de la cifra", "Dale un poquito de aire y contrapica", "Vamos a hacer un plano de Alejandra en mesa", "No, capullín, métete el aparato dentro", "El Euribor subió y subió y no sé qué y no sé cuántos"... El primer ensayo en el flamante plató del Telediario, con 15 personas rebotando como un pinball, en dos subgrupos, que cruzan instrucciones como balas en el frente, es lo que tiene que ser: un guirigay. ¡Y el tiempo huye hacia el estreno!

Y, ojo, super importante: "Achtung TVE. Patuquen Obligatorien", reza un cartel para que nos pongamos cubrezapatos para no rayar el suelo.

Ole es Olegario Marcos, el realizador del Telediario 1, el del mediodía. Y pronto debería renovar su foto de cabecera en X (antes Twitter) porque tiene la del antiguo plató. El nuevo, que ha estrenado este lunes 31 de agosto, tiene curvas, pantallas verticales, una mesa extensible… muchos juguetes para alguien que ha comandado dos cambios de Telediario (2016 y 2021) además de otros siete grandes arranques (en La Noche en el 24h, dos programas de las mañanas…). Un viejo zorro del Chroma Key que trata de transmitir, sobre todo, calma en los días previos.

¿Y qué vamos a encontrar en este nuevo Telediario? "Principalmente, hay un juego en el espacio escenográfico. Ya no hay una pantalla lineal que te abarca todo el decorado y plató sino un juego con pantallas de diferentes formatos y alturas, lo que te garantiza una profundidad a la hora de la puesta en escena. Y queremos dar peso a una disposición vertical de la información", explica el responsable, al que le gustan los platós franceses porque "son muy limpios y allí no tienen ningún reparo en transgredir alguna norma".

Vamos a desglosar aquí los cambios más relevantes que trae el nuevo plató. Un año de innovación y desarrollo, de reuniones y discusiones, con un equipo de trabajo formado por personal de escenografía, realización, diseño, redacción y dirección. "Esto es un cambio de imagen radical que conlleva cambio de sintonías, de línea gráfica… No es un lavado de imagen". El último tan profundo fue hace cinco años.

Nuevo sistema de pantallas: todos los ángulos de la noticia La principal novedad del plató es la constelación de las pantallas. Frente a la pantalla lineal que recorría hasta ahora todo el espacio, el nuevo diseño apuesta por pantallas de distintos tamaños y alturas. "Rincones y espacios diferenciados dentro de un mismo Telediario. En vez de tener solo grandes pantallas, tenemos esquinas, tenemos combinación de realidad aumentada y espacio físico real. Y podemos customizar rincones para que no sea tan estandarizado, que no todas las noticias sean parecidas. Más posibilidad, versatilidad y adaptación al contenido informativo", explica el director de informativos de TVE, Jon Ariztimuño.

Más peso del formato vertical y del ecosistema digital Se incorpora una pantalla de aproximadamente 2,5 m de ancho x 3,5 m de alto, pensada para contenidos en formato móvil, declaraciones grabadas con teléfonos, imágenes verticales y contenidos adaptables a otras plataformas. No llega a ser 9:16 pero casi. "Quiero tres verticales porque quiero tres caras de políticos y quiero pasar por delante o voy a hacer aquí una mesa. Entonces es un plató que me parece muy guay porque te permite una configuración para hacer debates y entrevistas. Porque tú vas colocando las pantallas", describe Ole. ¿Se puede decir que el scroll llega al Telediario con este tótem vertical? "Vamos a más, sí. Cambian las formas de informarse, de contar y de consumir información, y nosotros tenemos que evolucionar con ellas. Queremos responder a unas audiencias cada vez más diversas y a un ecosistema informativo cada vez más complejo. Ya estábamos entendiendo cómo se consume el lenguaje audiovisual en las nuevas generaciones, y ahora esto nos da más posibilidades de integrar las nuevas formas de consumo de imágenes en donde se mezclan las pantallas digitales con la televisión con los monitores donde puedes ver Youtube, nuestra plataforma o un programa especial. Esto es una adaptación, una modernización, que hacía falta. No nos paramos". Los informativos de RTVE cambian su imagen para mirar al futuro Javier Villuendas

Tecnología de vanguardia para crear escenarios virtuales Las cinco cámaras del plató estarán preparadas para trabajar con realidad aumentada, permitiendo extender virtualmente el espacio, incorporar elementos 3D, rotulación y otros recursos gráficos dentro del plató. Además, se crea un nuevo acceso al plató, una entrada física o tronera para presentadores, invitados y colaboradores. Esto fue por "las necesidades que planteó realización para poder tener este acceso", afirma Blanca Nieto Yenes, escenógrafa. Es decir, para que las entradas ya no se produzcan por la cuarta pared.

Una mesa renovada donde caben todas las voces "La mesa, siempre la mesa… es verdad que es un punto, más que de conflicto, de diversas opiniones", revela Nieto Yenes. Como todo el plató son pantallas, se necesitaba una pieza con mucha presencia máxime cuando las mesas suelen ser elementos emblemáticos en la identidad de un Telediario. Es robusta, de acero lacado y cristal, moderna y pensada para funcionar con uno o dos presentadores. Además, incorpora una extensión que permite sentar hasta siete personas más, adaptándose a debates, entrevistas, tertulias y programas especiales. En conjunto, la escenógrafa nos explica que "se pretendía dar una nueva imagen, eliminando las esquinas de 90 grados y poder generar distintos espacios diferenciados dentro del mismo espacio". ¿Y cómo se llega a esa mesa en concreto? El proceso partió de una necesidad clara: "La mesa tiene que ser muy protagonista", cuenta. A partir de las indicaciones sobre el número de personas y los distintos usos "presenté varias propuestas para que fuera una mesa que pudiera funcionar para una persona, dos personas… y que también pudiera ampliarse rápidamente cuando fuera necesario. Teniendo en cuenta esas consideraciones, presenté varios diseños y este es el ganador", apunta la escenógrafa.