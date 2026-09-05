Cientos de encapuchados bloquean el puerto de Dover como protesta por la llegada de migrantes por el canal de la Mancha

Cientos de manifestantes encapuchados han bloqueado este sábado durante horas los accesos al puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, lo cual ha afectado a todas las rutas de entrada y salida de la terminal y ha causado retenciones en las carreteras.

El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson ha señalado en la red social X que se trata de una protesta es contra la llegada al Reino Unido de inmigrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha.

"Cientos de hombres británicos, vestidos de negro con pasamontañas, han tomado las calles de Dover para bloquearla en protesta por la invasión de nuestro país por hombres en edad de combatir ilegales, hombres que no tienen derecho a estar aquí", ha escrito.

El puerto de Dover ha calificado la protesta de un "incidente de orden público" que ha afectado tanto a los accesos al puerto como a la localidad. La Policía de Kent, por su parte, ha informado que sus agentes se han desplazado hasta el lugar y están "interactuando con los manifestantes".

El bloqueo ha afectado a ambos sentidos de la A20, según National Highways, que ha informado de unos 6,4 kilómetros de retenciones y retrasos de hasta 30 minutos.

La compañía de transbordadores P&O Ferries ha indicado que sus travesías se mantienen y que los pasajeros que pierdan su salida serán trasladados al siguiente servicio disponible, mientras que DFDS señaló que acomodará a los pasajeros una vez que lleguen al puerto.