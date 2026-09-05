Cientos de encapuchados bloquean el puerto de Dover como protesta por la llegada de migrantes por el canal de la Mancha
- Hasta el 1 de septiembre, un total de 16.513 personas han llegado en pequeñas embarcaciones a las costas británicas
- Alrededor de 200.000 personas han llegado de forma irregular a las costas inglesas desde 2018
Cientos de manifestantes encapuchados han bloqueado este sábado durante horas los accesos al puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, lo cual ha afectado a todas las rutas de entrada y salida de la terminal y ha causado retenciones en las carreteras.
El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson ha señalado en la red social X que se trata de una protesta es contra la llegada al Reino Unido de inmigrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha.
"Cientos de hombres británicos, vestidos de negro con pasamontañas, han tomado las calles de Dover para bloquearla en protesta por la invasión de nuestro país por hombres en edad de combatir ilegales, hombres que no tienen derecho a estar aquí", ha escrito.
El puerto de Dover ha calificado la protesta de un "incidente de orden público" que ha afectado tanto a los accesos al puerto como a la localidad. La Policía de Kent, por su parte, ha informado que sus agentes se han desplazado hasta el lugar y están "interactuando con los manifestantes".
El bloqueo ha afectado a ambos sentidos de la A20, según National Highways, que ha informado de unos 6,4 kilómetros de retenciones y retrasos de hasta 30 minutos.
La compañía de transbordadores P&O Ferries ha indicado que sus travesías se mantienen y que los pasajeros que pierdan su salida serán trasladados al siguiente servicio disponible, mientras que DFDS señaló que acomodará a los pasajeros una vez que lleguen al puerto.
200.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha desde 2018
El diputado laborista por Dover y Deal, Mike Tapp, ha criticado a los participantes en la protesta. "Estoy harto de que idiotas vengan a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si preguntaras a cualquiera de esos 'manifestantes', no sabrían que las llegadas en botes han bajado un 40% y que estamos trabajando para solucionar la situación", ha escrito en sus redes sociales.
El pasado mes de junio, 710 migrantes viajaron en pequeñas embarcaciones desde Francia hasta el Reino Unido, según el Ministerio del Interior galo, que cifra en más de 14.000 las personas que han llegado de forma irregular a las costas inglesas.
Según datos del Gobierno británico citados por la BBC, el número de llegadas de migrantes a las costas británicas hasta el 1 de septiembre fue de 16.513, un 43% menos que en el mismo periodo de 2025.
En 2022, año en el que Francia y Reino Unido firmaron un acuerdo para reforzar su cooperación y frenar la inmigración descontrolada, se registró el récord de 45.774 llegadas. Alrededor de 200.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha desde 2018.
La víspera, el líder de Reform UK, Nigel Farage, y el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, firmaron un memorando de entendimiento en el que acordaron colaborar para acabar con la inmigración irregular que parte de las costas francesas a las británicas a través del canal de la Mancha si sus partidos llegan al Gobierno tras las próximas elecciones.