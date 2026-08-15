Hallan muerto a un exprofesor de Cambridge envuelto en una sonada polémica por plagio
- La universidad británica anunció esta semana una investigación sobre las circunstancias de la incorporación de Jason Arday
- La familia ha pedido que respeten su intimidad y ha denunciado una campaña de "acoso y desinformación"
Jason Arday, el exprofesor de la Universidad de Cambridge que se encontraba en el centro de un escándalo de plagio, ha sido encontrado muerto en su domicilio, según ha informado la Policía Metropolitana de Londres, que ha descartado un posible crimen.
Arday, de 41 años, fue hallado en una vivienda del barrio londinense de Battersea, en el sur de la capital británica. Los servicios de emergencia certificaron su muerte en el lugar, según la Policía, que ha precisado que el fallecimiento es inesperado, pero no lo considera sospechoso.
La familia del docente ha afirmado estar "en estado de shock" y ha denunciado una "campaña de acoso" y de "desinformación" contra Arday, al tiempo que ha pedido a los medios que respeten su intimidad. "Esta campaña de desinformación fue demasiado para Jason, que era un hombre amable y que siempre quería ver lo mejor en todo el mundo", ha señalado la familia en un comunicado difundido por la editorial Simon & Schuster UK.
Trayectoria bajo sospecha
Jason Arday fue nombrado profesor de Sociología de la Educación en Cambridge en 2022, lo que fue recibido con gran atención mediática por ser el profesor de raza negra más joven de la prestigiosa universidad. De orígenes humildes, el académico había construido una trayectoria que le había llevado a convertirse en una destacada figura en el ámbito de la sociología y las políticas de diversidad e inclusión.
Pero en los últimos meses su trayectoria quedó bajo sospecha después de que algunos académicos y medios de comunicación cuestionaran partes de su tesis doctoral, presentada en 2015, y le acusaran de plagio, lo que fue negado por Arday.
Entre las cuestiones planteadas por varios medios británicos figuraban afirmaciones sobre su participación en 30 maratones en 35 días y sobre la recaudación de millones de libras para organizaciones benéficas. También fueron objeto de escrutinio algunos episodios de su infancia que había relatado en sus memorias.
Arday había contado que fue diagnosticado de autismo durante su infancia y que presentaba un retraso global del desarrollo. Según sus propias memorias, no comenzó a hablar hasta los 11 años y aprendió a leer y escribir a los 18.
Investigación de Cambridge
Ante la creciente controversia, Cambridge anunció a principios de agosto una investigación sobre las circunstancias de su incorporación a la Facultad de Educación en 2022 y sobre su posterior trayectoria en la universidad.
Arday dimitió el 5 de agosto como profesor de Sociología de la Educación y como miembro del Jesus College. En una carta difundida en internet explicó que se trataba de "la única manera" de poner fin a un "periodo difícil", aunque rechazó que su renuncia pudiera interpretarse como una admisión de las acusaciones formuladas contra él.
En una entrevista concedida a The Times en agosto, reconoció haber cometido "errores" en el ámbito académico, pero rechazó las acusaciones que, según él, le presentaban como "un mentiroso, un mitómano y un fraude académico". También sostuvo que la campaña para apartarle de Cambridge estaba motivada por consideraciones raciales.
Las acusaciones habían sido recogidas con especial intensidad por medios británicos conservadores y por algunos comentaristas, que sostenían que Arday se había beneficiado de forma indebida de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión.
La universidad lamenta su muerte
La vicerrectora de Cambridge, Deborah Prentice, ha expresado su pesar por la muerte del antiguo profesor. "Estamos profundamente apenados al conocer esta trágica noticia. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Jason Arday en este momento increíblemente difícil", ha señalado en un comunicado.
La universidad había defendido previamente a Arday frente a algunas de las acusaciones y había denunciado la campaña contra él. Sin embargo, este jueves Prentice calificó su caso de "aberración" y anunció una investigación independiente sobre las circunstancias de su nombramiento y su trayectoria en la institución.
La responsable académica también advirtió de que el caso no debía utilizarse para desacreditar a otros investigadores pertenecientes a minorías étnicas.
La ministra británica de Educación, Lucy Powell, también ha expresado su tristeza por el fallecimiento.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha denunciado por su parte que Arday fue víctima de una "perniciosa campaña de difamación" que, a su juicio, otras personas en una situación similar no habrían sufrido. Khan ha calificado la muerte de Arday de "tragedia" y de "señal de alarma para todos nosotros".
La Universidad de Cambridge, donde estudian unos 25.000 alumnos y de la que han salido hasta 120 premios Nobel, aparece siempre en las listas de mejores universidades de Reino Unido y del mundo.