Hallan muerto a un exprofesor de Cambridge envuelto en una sonada polémica por plagio

Jason Arday, el exprofesor de la Universidad de Cambridge que se encontraba en el centro de un escándalo de plagio, ha sido encontrado muerto en su domicilio, según ha informado la Policía Metropolitana de Londres, que ha descartado un posible crimen.

Arday, de 41 años, fue hallado en una vivienda del barrio londinense de Battersea, en el sur de la capital británica. Los servicios de emergencia certificaron su muerte en el lugar, según la Policía, que ha precisado que el fallecimiento es inesperado, pero no lo considera sospechoso.

La familia del docente ha afirmado estar "en estado de shock" y ha denunciado una "campaña de acoso" y de "desinformación" contra Arday, al tiempo que ha pedido a los medios que respeten su intimidad. "Esta campaña de desinformación fue demasiado para Jason, que era un hombre amable y que siempre quería ver lo mejor en todo el mundo", ha señalado la familia en un comunicado difundido por la editorial Simon & Schuster UK.

Trayectoria bajo sospecha Jason Arday fue nombrado profesor de Sociología de la Educación en Cambridge en 2022, lo que fue recibido con gran atención mediática por ser el profesor de raza negra más joven de la prestigiosa universidad. De orígenes humildes, el académico había construido una trayectoria que le había llevado a convertirse en una destacada figura en el ámbito de la sociología y las políticas de diversidad e inclusión. Pero en los últimos meses su trayectoria quedó bajo sospecha después de que algunos académicos y medios de comunicación cuestionaran partes de su tesis doctoral, presentada en 2015, y le acusaran de plagio, lo que fue negado por Arday. Entre las cuestiones planteadas por varios medios británicos figuraban afirmaciones sobre su participación en 30 maratones en 35 días y sobre la recaudación de millones de libras para organizaciones benéficas. También fueron objeto de escrutinio algunos episodios de su infancia que había relatado en sus memorias. Arday había contado que fue diagnosticado de autismo durante su infancia y que presentaba un retraso global del desarrollo. Según sus propias memorias, no comenzó a hablar hasta los 11 años y aprendió a leer y escribir a los 18.

Investigación de Cambridge Ante la creciente controversia, Cambridge anunció a principios de agosto una investigación sobre las circunstancias de su incorporación a la Facultad de Educación en 2022 y sobre su posterior trayectoria en la universidad. Arday dimitió el 5 de agosto como profesor de Sociología de la Educación y como miembro del Jesus College. En una carta difundida en internet explicó que se trataba de "la única manera" de poner fin a un "periodo difícil", aunque rechazó que su renuncia pudiera interpretarse como una admisión de las acusaciones formuladas contra él. En una entrevista concedida a The Times en agosto, reconoció haber cometido "errores" en el ámbito académico, pero rechazó las acusaciones que, según él, le presentaban como "un mentiroso, un mitómano y un fraude académico". También sostuvo que la campaña para apartarle de Cambridge estaba motivada por consideraciones raciales. Las acusaciones habían sido recogidas con especial intensidad por medios británicos conservadores y por algunos comentaristas, que sostenían que Arday se había beneficiado de forma indebida de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión.