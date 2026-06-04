Los estudiantes extranjeros aportan 8.316 millones de euros a España, que se beneficia de las restricciones en otros países

Los estudiantes extranjeros en España generan un impacto económico de más de 8.316 millones de euros al año, equivalente al 0,55% del producto interior bruto (PIB), según un estudio publicado este miércoles por el organismo de comercio exterior ICEX, que señala que la cifra de matriculados internacionales evoluciona al alza, en parte, por las políticas restrictivas de otros países.

Esta aportación a la economía es mayor que el gasto que comportan los programas como Study Abroad, Erasmus+ o de auxiliares de conversación, entre otros. En concreto, el llamado "efecto multiplicador" se calcula en 2,27, en tanto que, por cada euro invertido en el programa académico, los estudiantes gastan 1,27 euros más en diferentes sectores, a través de su alojamiento, ocio, etc.

El estudio se basa en los 1,04 millones de estudiantes internacionales del curso 2023-2024, que incluyen a los conocidos Erasmus, pero también a matriculados por su cuenta en grados y másteres.

Estudiantes de másteres y grado, los que más aportan De hecho, los participantes del programa de movilidad estudiantil internacional por excelencia de la Unión Europea no son los más numerosos. El 67% del total de alumnos internacionales en España están matriculados en escuelas de español. Les siguen los estudiantes de máster (13%) y de grado (8%) y, después, figuran los de Study Abroad (7%) y Erasmus+ (6%). Por último, los auxiliares de conversación en los centros escolares suponen el 1%. En términos económicos, en cambio, los programas de posgrado son los que más aportan, al generar el 39,4% del impacto, a pesar de ser el 12,9% de los estudiantes. La contribución económica es mayor que la proporción de estudiantes también entre quienes vienen a estudiar la lengua y la cultura españolas (26,5%), los alumnos de grado (19,3%) y, en menor medida, de Study Abroad (8,3%). En la cola, por aportación económica, están Erasmus+ (5,8%) y el programa de auxiliares de conversación (0,7%). Si se suman los estudiantes de máster y grado, representan el 21,5% del total, pero generan el 58,6% del impacto económico. La diferencia entre la proporción en la cantidad de alumnos y su aportación económica se explica porque los programas más largos (como lo son los grados, másteres y auxiliares) generan mayores efectos indirectos que los cortos, según explica el informe. Asimismo, el informe concreta que los estudiantes de Erasmus+ en España gastan de media 1.509,50 euros al mes, de lo que más del 70% se destina a alojamiento (1.109,50 euros). Puesto que la estancia media es de 5,5 meses, el importe total de gasto por estudiante alcanza los 8.302,25 euros. Con el mismo gasto total, la aportación del alumnado extranjero en grados y másteres acaba siendo mayor.