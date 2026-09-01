El ex primer ministro británico Keir Starmer renuncia a su escaño como diputado laborista

El ex primer ministro británico Keir Starmer, que dejó el Gobierno el pasado 20 de julio tras dos años en el cargo, ha anunciado este martes su dimisión como diputado del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes.

La dimisión inesperada de Starmer (63 años) forzará ahora una elección parcial para ocupar su escaño por la circunscripción londinense de Holborn - St.Pancras, en el centro de la capital británica, donde el laborismo pondrá a prueba su popularidad tras dos años en el poder.

En el comunicado, colgado en sus redes sociales, Starmer dijo que quiere dedicarse a "otros asuntos (como) política internacional, incluyendo defensa, seguridad, comercio y tecnología en un mundo que cambia muy rápido", pero no da pistas de adónde concretamente dirigirá sus pasos.