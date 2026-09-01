No es Noruega "en llamas" tras "prohibir bienes y comercio" con asentamientos israelíes en Cisjordania
Circula en redes sociales la imagen de un incendio y aseguran que es "Noruega dos días después de votar" a favor de "prohibir bienes y comercio" relacionados con los "asentamientos israelíes en Cisjordania". Es falso. Noruega no ha aprobado dicha prohibición, es una consulta pública que está abierta hasta el 19 de septiembre. Además, la imagen del incendio no es actual, muestra un fuego en la localidad noruega de Drammen el 17 de julio y, a fecha de este artículo, no se ha demostrado relación causal entre el fuego y la propuesta política.
"Noruega en llamas apenas dos días después de votar para prohibir bienes y comercio vinculados a asentamientos israelíes en Cisjordania", leemos en un mensaje de X escrito en inglés y compartido más de 13.000 veces desde el 30 de agosto. La publicación adjunta una fotografía en la que se ve un conjunto de casas en llamas.
La prohibición de Noruega de comerciar con asentamientos israelíes aún no se ha aprobado
Ni Noruega ha aprobado la prohibición de "comercio relacionado con los asentamientos israelíes en Cisjordania" ni se ha demostrado que la imagen del incendio guarde relación con la propuesta política. El Gobierno noruego presentó el 19 de junio un proyecto de ley para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes en Palestina. Sin embargo, esa prohibición aún no está aprobada: se presentó a consulta pública y el plazo finaliza el 19 de septiembre. Varios medios del país y agencias internacionales se hicieron eco de esta propuesta política (1,2,3,4).
El incendio no es actual, se registró el 17 de julio
La fotografía corresponde a un incendio registrado en la localidad noruega de Drammen el 17 de julio. Mediante una búsqueda inversa encontramos la misma imagen compartida por BBC el 18 de julio, que informaba de "más de 100 viviendas destruidas por un incendio masivo que arrasa Drammen. Situada a unos 50 kilómetros al oeste de Oslo". Encontramos más información en medios locales que situaban el incendio en la localidad de Krokstadelva, dentro de Drammen (1, 2, 3). La televisión noruega NRK aportaba más imágenes de la destrucción en su portal web. El 25 de agosto, la misma cadena señalaba que se perdieron 117 viviendas en total y que las labores de limpieza comenzarían en septiembre. Geolocalizamos las imágenes en la zona de Stenseth, en Krokstadelva (59.761688599395534, 10.037708966155085).
Según informó Associated Press el 18 de julio, la Dirección de Protección Civil de Noruega lo describió como "el mayor incendio de este tipo en los tiempos modernos" e informó de que "no se había reportado la desaparición de ningún residente" y no se había "determinado la causa del incendio".
Encontramos publicaciones de redes del 18 de julio que vinculaban el incendio con la propuesta de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes. Sin embargo, 'The Cube', el equipo de verificación de Euronews, ya aclaró que el incendio de Drammen "no fue consecuencia de la propuesta de Noruega" sobre los asentamientos israelíes y tildó de "engañosas" las "publicaciones" de redes sociales que lo aseguraban. Además, 'The Cube' aclaró que la "Policía no aprecia indicios de un origen delictivo" en este incendio porque "no hay pruebas públicas que indiquen que el incendio fuera el resultado de un acto criminal". El verificador noruego Fakstik, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN), detectó que el origen de esta falsedad procede de una cuenta de X que se define como parodia.
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Hemos realizado una búsqueda por palabras clave en español, en inglés y en noruego y, a fecha de publicación de este artículo, no encontramos ningún medio de comunicación ni ninguna fuente oficial que informe sobre que el incendio de Drammen guarde relación con la propuesta sobre Israel. La Dirección de Protección Civil de Noruega informaba este 31 de agosto de que elaborarán una revisión exhaustiva sobre este incendio que concluirá en la primavera de 2027.
En VerificaRTVE ya hemos alertado de este tipo de contenidos falsos relacionados con Noruega, como que este país no ha ganado a Israel ni ha donado los ingresos a Palestina "en medio del Mundial 2026" o que el Comité Noruego del Nobel no estudia retirarle el premio a María Corina Machado.
Fuentes
- BBC
- NRK
- VG
- Reuters
- Aftenposten
- Associated Press
- Euronews
- Fakstik
- Directorate for Civil Protection - DSB
- Government.no (Portal oficial del Gobierno de Noruega)