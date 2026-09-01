No es Noruega "en llamas" tras "prohibir bienes y comercio" con asentamientos israelíes en Cisjordania

Circula en redes sociales la imagen de un incendio y aseguran que es "Noruega dos días después de votar" a favor de "prohibir bienes y comercio" relacionados con los "asentamientos israelíes en Cisjordania". Es falso. Noruega no ha aprobado dicha prohibición, es una consulta pública que está abierta hasta el 19 de septiembre. Además, la imagen del incendio no es actual, muestra un fuego en la localidad noruega de Drammen el 17 de julio y, a fecha de este artículo, no se ha demostrado relación causal entre el fuego y la propuesta política.

"Noruega en llamas apenas dos días después de votar para prohibir bienes y comercio vinculados a asentamientos israelíes en Cisjordania", leemos en un mensaje de X escrito en inglés y compartido más de 13.000 veces desde el 30 de agosto. La publicación adjunta una fotografía en la que se ve un conjunto de casas en llamas.