El Comité Noruego del Nobel no estudia retirarle el premio a María Corina Machado, es un bulo
- Los estatutos de la Fundación Nobel impiden revocar el galardón
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Circula en redes sociales que el Comité Noruego del Nobel "estudia retirarle el Premio" Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Es un bulo. Este organismo no admite recursos contra la decisión de otorgar el premio y tampoco se puede transferir ni revocar, tal y como aclaran sus propios estatutos.
"El comité Noruego del Nobel estudia retirarle el Premio a María Corina. Sería la primera vez en la historia", dice una publicación de X que adjunta una foto de la líder opositora y que ha sido compartida más de 8.000 veces desde el 20 de abril. Encontramos otro mensaje en la misma red social compartido más de 3.000 veces que difunde la misma idea: "El Comité Noruego del Nobel estudia retirarle el Premio a María Corina Machado. Sería la primera vez en la historia que este comité retire premio a persona que no lo merece".
El Premio Nobel no se puede revocar
El propio comité aclara en un comunicado publicado en su página web que "no es posible revocar un Premio Nobel de la Paz. Ni el testamento de Alfred Nobel ni los Estatutos de la Fundación Nobel mencionan tal posibilidad", afirma la nota. Añade que no se hace cargo de las declaraciones que pueda hacer posteriormente el laureado: "El Comité Nobel Noruego no hará comentarios sobre lo que los galardonados con el Premio Nobel de la Paz puedan decir o hacer después de haber recibido el premio". El mismo comunicado señala que "ninguno de los comités de entrega de premios de Estocolmo y Oslo ha considerado jamás la posibilidad de revocar un premio una vez concedido".
El artículo 10 de los Estatutos de la Fundación Nobel señalan que "no se admitirán recursos contra la decisión del organismo que otorga el premio en lo que respecta a la concesión del mismo". El mismo artículo destaca que las propuestas recibidas para la concesión de un premio y "las investigaciones y opiniones relativas a su otorgamiento" no podrán divulgarse.
El Premio Nobel no puede ser transferido
Tras la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, la galardonada sugirió entregar su premio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como "símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano". El comité no tardó en pronunciarse e indicar a través de sus redes sociales que "una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es final y perdura para siempre". Y en la última frase advertían: "Una medalla puede cambiar de propietarios, pero el título de laureado del Premio Nobel de la Paz no puede".
A pesar de las declaraciones del comité, Corina Machado le entregó su premio a Donald Trump en su visita a la Casa Blanca el 16 de enero. En RTVE Noticias te contamos cómo fue la entrega del galardón.
El encuentro tuvo lugar a puerta cerrada y duró dos horas. La Casa Blanca compartió en sus redes sociales una foto de Trump y Machado con el premio. "El presidente Donald J. Trump se reunió con María Corina Machado de Venezuela en el Despacho Oval, durante la cuela ella le entregó al presidente su Premio Nobel de la Paz como reconocimiento y honor", decía el mensaje de la publicación.
Como se observa en la fotografía, Machado le regaló el premio enmarcado con una inscripción: "En agradecimiento por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso a la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad", podemos leer.
El bulo de que el Comité Noruego del Nobel estudia retirar el galardón a María Corina Machado circula en el contexto de la visita de la líder opositora a España. En RTVE Noticias te hemos contado que el viaje de Machado ha incluido una amplia agenda con representes y miembros del PP, pero ningún encuentro con el Gobierno.
En VerificaRTVE ya hemos desmontado otras falsedades relacionadas con el Premio Nobel de la Paz. Te aclaramos que estas imágenes no muestran a María Corina Machado en Oslo para recoger el Premio Nobel, es un vídeo de 2023. También desmentimos el bulo de que Donald Trump había sido descartado como candidato a este galardón.