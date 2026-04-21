El Comité Noruego del Nobel no estudia retirarle el premio a María Corina Machado, es un bulo

Circula en redes sociales que el Comité Noruego del Nobel "estudia retirarle el Premio" Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Es un bulo. Este organismo no admite recursos contra la decisión de otorgar el premio y tampoco se puede transferir ni revocar, tal y como aclaran sus propios estatutos.

"El comité Noruego del Nobel estudia retirarle el Premio a María Corina. Sería la primera vez en la historia", dice una publicación de X que adjunta una foto de la líder opositora y que ha sido compartida más de 8.000 veces desde el 20 de abril. Encontramos otro mensaje en la misma red social compartido más de 3.000 veces que difunde la misma idea: "El Comité Noruego del Nobel estudia retirarle el Premio a María Corina Machado. Sería la primera vez en la historia que este comité retire premio a persona que no lo merece".