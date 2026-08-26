Meta pagará 16.700 millones de dólares para resolver su frente judicial en EE.UU. por crear adicción en menores

El gigante tecnológico Meta ha aceptado el pago de 16.700 millones de dólares para acabar con las demandas de 29 estados de EE.UU que le acusaban de crear adicción en menores con sus redes sociales. Además, la compañía también adoptará medidas adicionales para proteger a niños y adolescentes de sus servicios.

La empresa que preside Mark Zuckerberg ha alcanzado este acuerdo con 52 fiscales generales de todo Estados Unidos. El pacto se ha cerrado en la segunda semana del juicio en el tribunal federal de Oakland (California) que analiza los efectos de la navegación sin límite por publicaciones, el envío de notificaciones o las recomendaciones de contenido en el bienestar de niños y adolescentes.

Límite de dos horas el uso a menores Este acuerdo resolvería las demandas tanto en tribunales federales como estatales de Estados Unidos. Además de la parte económica, el documento incluye otras medidas que Meta debe aplicar al funcionamiento de sus redes sociales. Entre ellas, la compañía acepta incorporar un límite de dos horas de uso para los menores de 18 años: solo un padre o un tutor podría ampliarlo. Se aplicará un bloqueo nocturno predeterminado entre la medianoche y las 6 de la mañana; además, Meta acepta bloquear las notificaciones a menores de 18 años entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, así como durante el horario escolar. En el exterior del juzgado del caso Meta, familiares muestran fotos de jóvenes cuyas muertes están relacionadas con el uso de redes sociales. GETTY IMAGES La tecnológica acepta introducir sistemas para identificar y eliminar a menores de 13 años y deberá responder al 90% de las denuncias de adolescentes sobre contenido potencialmente dañino en un plazo de 6 horas. Además, los menores de 18 años podrán despersonalizar su 'feed' (las actualizaciones de publicaciones en el muro de las redes sociales). Meta se compromete a "mantener, revisar y mejorar las medidas de seguridad" de contenido para adolescentes