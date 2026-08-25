Antonio Garamendi, único candidato a presidir la CEOE, iniciará su tercer mandato el 1 de octubre

Antonio Garamendi continuará cuatro años más al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a partir del 1 de octubre. El actual líder de la patronal será el único candidato que concurrirá a las elecciones para presidirla tras concluir el plazo para presentar otras candidaturas.

Ante la ausencia de rivales, los Estatutos de la entidad permiten que el actual presidente continúe en el puesto sin necesidad de votación. Por lo tanto, Garamendi renovará el puesto el 1 de octubre.

Fuentes de la patronal aseguran que "cuenta con el apoyo de una amplísima mayoría de organizaciones tanto territoriales como sectoriales y, después de haber formalizado su candidatura, en estos últimos días han seguido llegando nuevos avales".

Garamendi (Getxo, 1958) anunció a finales de junio que quería continuar como presidente de la organización. Desde entonces, ha recibido el apoyo de las patronales de Madrid (CEIM), Cataluña (Foment) y País Vasco (Confebask); la patronal Confemetal; la asociación que representa a los autónomos ATA o Asedas, que engloba a Mercadona y Lidl.