Antonio Garamendi, único candidato a presidir la CEOE, iniciará su tercer mandato el 1 de octubre
- El vasco renovará el cargo sin votación ante la ausencia de candidatos rivales
- Será su tercera presidencia tras suprimir la CEOE en 2023 la limitación de dos mandatos
Antonio Garamendi continuará cuatro años más al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a partir del 1 de octubre. El actual líder de la patronal será el único candidato que concurrirá a las elecciones para presidirla tras concluir el plazo para presentar otras candidaturas.
Ante la ausencia de rivales, los Estatutos de la entidad permiten que el actual presidente continúe en el puesto sin necesidad de votación. Por lo tanto, Garamendi renovará el puesto el 1 de octubre.
Fuentes de la patronal aseguran que "cuenta con el apoyo de una amplísima mayoría de organizaciones tanto territoriales como sectoriales y, después de haber formalizado su candidatura, en estos últimos días han seguido llegando nuevos avales".
Garamendi (Getxo, 1958) anunció a finales de junio que quería continuar como presidente de la organización. Desde entonces, ha recibido el apoyo de las patronales de Madrid (CEIM), Cataluña (Foment) y País Vasco (Confebask); la patronal Confemetal; la asociación que representa a los autónomos ATA o Asedas, que engloba a Mercadona y Lidl.
Tercer mandato de Garamendi
El vasco lidera la organización desde 2018, cuando ganó unas elecciones a las que llegó sin oponentes. Cuatro años antes, las había perdido frente a Juan Rosell.
En 2022, Garamendi revalidó su cargo con 534 votos a favor, el 83% del total. Su contrincante fue la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, que obtuvo 87 votos.
El anterior presidente de la CEOE, Juan Rosell, limitó la presidencia del organismo a dos mandatos. En 2023, el actual comité ejecutivo de la CEOE aprobó la suspensión de esta medida.
Garamendi es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.