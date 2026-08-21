Nunca fue tan caro alquilar una habitación de hotel en España: 156,9 euros de media en julio
- Las pernoctaciones aumentan levemente: los extranjeros cubren la menor demanda del turista nacional
- Los hoteles de la C. Valenciana son los que más suben, un 9,8%, y las Baleares ocuparon el 87,5% de sus plazas
Pasar una noche en un hotel en España exige, cada vez más, rascarse el bolsillo. En julio de 2026, la facturación por habitación marcó su récord en España, ya que alcanzó casi 157 euros de media, un 5,9% más que el año pasado, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los establecimientos de la Comunitat Valenciana son los que más subieron sus precios, un 9,8%, en todo el país. Además, las Islas Baleares cerraron el mes con un lleno casi total, con un 87,4% de plazas reservadas.
Que las estancias por noche sean más caras no parece castigar a los hoteles: los números indican que superaron los 44,8 millones de pernoctaciones, un 0,3% más que en 2025. El turista internacional cobra peso en este aumento, ya que su presencia creció un 1,1% y compensa la caída del nacional, que bajó un 1,1%.
Los españoles van a Andalucía y los extranjeros, a Baleares
Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana fueron los destinos principales del turista nacional en julio con el 24,7%, 14,2% y 13,4% de pernoctaciones.
Los extranjeros recalaron más en las Islas Baleares, con Mallorca liderando el número de noches en un hotel: hasta 8 millones de personas reservaron en la isla. Le siguen Cataluña, con un 20,2% de pernoctaciones, y Canarias, con un 18,6%. Los británicos y alemanes son los extranjeros que más nos visitan.
Los precios y la ocupación, al alza en julio
A nivel nacional, el precio de la noche en un hotel se encareció un 5,9%. La Comunitat Valenciana lidera la subida: una pernoctación en Valencia costó un 9,8% más que en julio de 2025, con un precio de media de casi 178 euros. En Castilla y León, sin embargo, es dónde más se abarató, con una leve caída de un 0,4%.
Además, en julio de 2026, se cubrieron el 71,1% de las plazas ofertadas. Esto supone un 0,9% más que en ese mes en 2025. Sin embargo, las ocupaciones cayeron un 0,8% en fin de semana.
Las Islas Baleares cerraron el mes con un lleno casi total, con un 87,4% de plazas reservadas. La ciudad de Palma rozó casi el 90% y la de Calvià, más del 87%. Pero si hubo en la isla un lugar complicado donde dormir, fue en Llucmajor: allí se alcanzó el mayor grado de ocupación por plaza y, también, en fin de semana, con un 95,9% y 97,9% respectivamente.