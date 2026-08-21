Nunca fue tan caro alquilar una habitación de hotel en España: 156,9 euros de media en julio

Pasar una noche en un hotel en España exige, cada vez más, rascarse el bolsillo. En julio de 2026, la facturación por habitación marcó su récord en España, ya que alcanzó casi 157 euros de media, un 5,9% más que el año pasado, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los establecimientos de la Comunitat Valenciana son los que más subieron sus precios, un 9,8%, en todo el país. Además, las Islas Baleares cerraron el mes con un lleno casi total, con un 87,4% de plazas reservadas.

Que las estancias por noche sean más caras no parece castigar a los hoteles: los números indican que superaron los 44,8 millones de pernoctaciones, un 0,3% más que en 2025. El turista internacional cobra peso en este aumento, ya que su presencia creció un 1,1% y compensa la caída del nacional, que bajó un 1,1%.

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Los españoles van a Andalucía y los extranjeros, a Baleares Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana fueron los destinos principales del turista nacional en julio con el 24,7%, 14,2% y 13,4% de pernoctaciones. Los extranjeros recalaron más en las Islas Baleares, con Mallorca liderando el número de noches en un hotel: hasta 8 millones de personas reservaron en la isla. Le siguen Cataluña, con un 20,2% de pernoctaciones, y Canarias, con un 18,6%. Los británicos y alemanes son los extranjeros que más nos visitan. 01.53 min Protesta multitudinaria en Sóller contra la masificación turística en Mallorca