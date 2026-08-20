Estabilizado el histórico incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, tras quemar 14.500 hectáreas

La lucha contra el fuego en España empieza a dar sus frutos tras una intensa quincena que ha mantenido en jaque a los servicios de emergencia de varias comunidades autónomas. En las últimas horas, las noticias son favorables en dos de los focos más preocupantes de la geografía nacional.

El devastador incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, ha quedado estabilizado tras calcinar miles de hectáreas en el Pirineo aragonés. Paralelamente, el Plan Infoca ha logrado dar por controlado el fuego de Niebla, Huelva, que ha arrasado una inmensa superficie de pinar y monte.

La tregua climatológica de las últimas horas, marcada por lluvias y una bajada de temperaturas, ha resultado determinante para consolidar los perímetros de seguridad de ambos siniestros.

Alivio en el Pirineo tras un despliegue histórico El Gobierno de Aragón ha confirmado que el incendio forestal de Las Peñas de Riglos ha quedado oficialmente estabilizado este jueves tras el "intenso trabajo" del operativo desplegado desde el pasado 10 de agosto. Mapa de los incendios activos hoy en España Jaime Gutiérrez, José Manuel Pina López, DatosRTVE Según las mediciones más precisas obtenidas por satélite, las llamas han calcinado 14.500 hectáreas dentro de un perímetro que afecta a unas 18.400. La noche ha transcurrido con tranquilidad gracias al paso de una tormenta que ha dejado lluvias de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas que permanecían más activas. Esta humedad, unida a una notable bajada de las temperaturas, ha ayudado sustancialmente a refrescar el terreno. No obstante, se insiste en mantener la prudencia. El Ejecutivo autonómico advierte que todavía se detectan puntos calientes, por lo que se intensificarán las labores este jueves y se mantendrán restricciones de acceso preventivas. ““ Para los trabajos de este jueves, el dispositivo cuenta con tres helicópteros ligeros, uno de coordinación aérea, diez cuadrillas terrestres, tres helitransportadas, siete autobombas, un bulldozer y un vehículo de Puesto de Mando Avanzado. Este esfuerzo interadministrativo es la mayor movilización registrada en Aragón ante un incendio forestal, con más de veinte instituciones implicadas, un millar de efectivos y casi cuarenta medios aéreos coordinados. Esta mejoría ha facilitado el retorno paulatino de los evacuados. Este jueves se evalúa la vuelta de 117 vecinos de Centenero, Ena y Botaya, que se sumarán a los 583 que regresaron ayer, miércoles. Aún quedan por realojar 203 personas de Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua. 01.06 min Los vecinos de siete pueblos desalojados por el fuego en Riglos, Huesca, comienzan a volver a sus casas La Guardia Civil, la Unidad de Policía Adscrita, Cruz Roja en Ayerbe y Jaca, y servicios sociales de La Jacetania y Hoya de Huesca aseguran la normalidad en la zona.

Controlado el devastador fuego de Niebla En el sur del país, el Plan Infoca ha dado por controlado a las 10:00 horas de este jueves el gran incendio que comenzó el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo en Niebla, Huelva, tras casi dos semanas de labores marcadas por una extrema complejidad y peligrosidad. ““ El fuego, que fue estabilizado el domingo 16 de agosto a las 10:30 horas, ha calcinado unas 33.000 hectáreas de once términos municipales entre las provincias de Huelva y Sevilla. Durante las jornadas más críticas de este siniestro, la virulencia de las llamas obligó a desalojar de manera preventiva a varios centenares de personas ante la proximidad de las llamas. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elogiado el trabajo "destacadísimo, muy importante, muy complejo y muy peligroso" de los efectivos, calificando el incendio como "uno de los más difíciles" de la historia del Plan Infoca. 01.33 min El Ayuntamiento de Berrocal solicitará la declaración de zona catastrófica tras el incendio de Niebla, Huelva Sanz ha detallado que las brigadas lidiaron durante "ocho o nueve días" con condiciones extremas de giros de viento constantes. Tras lograrse el control, en la zona permanecen para el remate y liquidación de los focos latentes dos vehículos autobombas y 21 efectivos forestales, quienes consolidan la zona afectada junto a la Unidad Militar de Emergencias y los consorcios provinciales de bomberos.