Detenido en Croacia un buzo ucraniano acusado de colocar explosivos en los gasoductos Nord Stream

La Policía croata ha detenido este miércoles en la ciudad costera de Pula al ciudadano ucraniano Vladímir Z., un buzo profesional al que la Fiscalía Federal alemana acusa de haber participado en el sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre de 2022.

El arresto se ha producido en cumplimiento de una orden europea de detención dictada por un juez del Tribunal Supremo Federal alemán el 3 de junio de 2024. Alemania solicitará ahora su entrega y, una vez trasladado al país, el sospechoso deberá comparecer ante el juez instructor en Karlsruhe.

La Fiscalía considera que existen indicios sólidos de que participó junto a otras personas en la colocación de explosivos en los gasoductos, situados en el fondo del mar Báltico. Lo investiga por provocar una explosión, sabotaje contrario al orden constitucional y destrucción de infraestructuras.

Según la orden de detención, Vladímir Z. formaba parte de un grupo encabezado por Serhii K., un antiguo oficial del Ejército ucraniano que ya se encuentra procesado en Alemania. Los investigadores sostienen que Z. participó directamente en las inmersiones realizadas para instalar los artefactos cerca de la isla danesa de Bornholm.

Imagen en 3D del gasoducto Rusia - UE alexlmx Getty Images

Un velero alquilado con documentación falsa

El grupo habría partido del puerto alemán de Rostock a bordo de un velero alquilado a una empresa local por medio de intermediarios que utilizaron documentos de identidad falsificados. En la embarcación viajaban varios buzos profesionales, un patrón y un especialista en explosivos.

Las cargas fueron colocadas en los gasoductos durante el mes de septiembre y detonaron el día 26. Las explosiones provocaron graves daños en tres de los cuatro ramales que componen los dos sistemas de tuberías.

No es la primera vez que Vladímir Z. queda detenido por este caso. Las autoridades polacas lo arrestaron en septiembre de 2025 en virtud de la misma orden europea, pero un tribunal de Varsovia rechazó entregarlo a Alemania y dispuso su puesta en libertad.

La Justicia polaca consideró inadmisible la petición alemana y entendió que, si el sabotaje se había ejecutado por orden del Estado ucraniano en el contexto de la guerra con Rusia, el acusado podía estar protegido por la inmunidad correspondiente a una actuación oficial. Su abogado ha negado que participara en las explosiones.

Volodímir Zelenski y Vladímir Putin Getty

La Fiscalía alemana apunta a organismos estatales ucranianos

La investigación dio un paso más el pasado junio, cuando la Fiscalía alemana presentó cargos contra Serhii K. ante la Audiencia Territorial de Hamburgo. El antiguo militar había sido detenido en Italia en agosto de 2025 y trasladado a Alemania tres meses después.

La acusación sostiene que K. era oficial del Ejército ucraniano en 2022 y que, después de la invasión rusa, elaboró junto a otros militares un plan para destruir los gasoductos "por encargo de organismos estatales ucranianos".

De acuerdo con esta versión, el objetivo era impedir de manera permanente que Rusia reanudara el suministro de gas a Alemania a través del Báltico y evitar que Moscú utilizara esos ingresos para financiar la guerra. La Fiscalía acusa a K. de haber dirigido el equipo que transportó los explosivos y los fijó a las tuberías. Entre los delitos que le atribuye figura el de participar como coautor en un crimen de guerra por el ataque contra una infraestructura civil. K. niega su implicación.

Vista del mar Báltico tras la voladura del gasoducto Nord Stream