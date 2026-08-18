Ucrania lanza 791 drones en uno de los mayores ataques a Rusia, el segundo masivo en tres días

Ucrania ha atacado varias zonas rusas con 791 drones, de los cuales 620 se han dirigido la región de Moscú y las áreas colindantes, según ha informado el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, en el que se considera uno de los mayores ataques lanzados por Kiev. La región de Crimea anexionada por Rusia —en 2014— ha sido uno de los objetivos de los ataques y desde donde han notificado cortes de energía después de los bombardeos.

El mando castrense ruso ha asegurado que "en el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 791 drones de ala fija" que fueron avistados sobre 15 regiones del país, la península anexionada de Crimea y los mares Negro y Azov.

"Hasta las 05:00 de la mañana (02:00 GMT) en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 620 drones, de los cuales 180 fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad", ha afirmado Sobyanin, al tiempo que ha asegurado que los servicios de emergencia han asistido al lugar de los impactos, aunque no ha compartido si ha fallecidos o daños materiales. Tras su mensaje original, el alcalde de Moscú ha informado de otros del derribo de otro 17 drones en las proximidades de la capital.

El gobernador regional Andrei Vorobyov ha asegurado que, como en ocasiones anteriores, uno de los objetivos alcanzados por los drones ucranianos ha sido la empresa Wildberries, conocida como el 'Amazon ruso', cerca de Moscú. Vorobyov ha confirmado que al menos tres personas, entre ellas una menor, han resultado heridas: "Lamentablemente hay víctimas. En el distrito Ramenski una niña de 10 años resultó herida tras la caída de un dron en una casa particular. Recibió múltiples heridas de esquirla en una mano y fue hospitalizada", ha explicado. En otras dos zonas, Bogorodski y Kolomna también hay heridos —una mujer y un joven, respectivamente—, todo ellos "bajo observación médica".

En su canal de Telegram ha informado que las defensas antiaéreas y los medios de lucha radioeléctrica han conseguido repeler "un ataque masivo de drones" en el cual han derribado más de 150.

El principal proveedor de energía de la península de Crimea, Krymenergo, ha dicho que los distritos del sur de la región han sido objetivos de los ataques de Kiev a lo largo de la noche. Tras la ofensiva, varios asentamientos se han quedado sin suministro eléctrico y el abastecimiento de energía en la zona noroeste, este y sur se ha visto dificultado. Se trata del segundo ataque masivo por parte de Ucrania desde el domingo, cuando el Ministerio de Defensa ruso derribó 822 naves no tripuladas.

"Quince personas resultaron heridas y una murió a consecuencia del ataque de un dron enemigo junto a una parada del transporte público en Energodar", ha informado Yevgueni Balitski, gobernador de la región, que se ubica en Zaporiyia, otra región anexionada por Rusia en 2022. Posteriormente, el número de heridos ha ascendido a 16. "Este ataque contra ellos es un atentado terrorista que solo pueden justificar los dementes nazis de Kiev", ha sentenciado.

La ciudad recibe ataques ucranianos de forma casi diaria. Quienes viven aquí son principalmente empleados de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de su tipo en Europa y controlada por Rusia.