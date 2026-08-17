La justicia rusa condena a once años de cárcel a un líder del partido opositor Yábloko que criticó la guerra en Ucrania
- Se le declara culpable de "desacreditar" y "difundir información falsa" sobre las Fuerzas Armadas rusas
- Además, el Supremo ruso ratifica el veto a Yábloko en las elecciones legislativas del próximo mes de septiembre
Un tribunal de la región rusa de Pskov ha condenado este lunes a once años y un mes de prisión al político liberal Lev Shlosberg por desacreditar y difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. El dirigente de la formación opositora Yábloko, de 63 años y en arresto domiciliario desde junio de 2025, ha sido juzgado por pedir un alto el fuego durante un debate en redes sociales y por compartir en 2022 una portada del diario británico Daily Mirror en la que se señalaba directamente al presidente Vladímir Putin.
Shlosberg, que en su alegato final denunció una persecución judicial por orden del Kremlin, ya se había enfrentado al Gobierno en 2014 al revelar la presencia de tropas rusas en combate en territorio ucraniano. La presente sentencia se enmarca en una escalada de la presión oficial sobre Yábloko, partido que suma ya ocho miembros encarcelados por oponerse a la contienda bélica.
La Fiscalía había pedido 12 años y un mes de prisión en su contra en virtud de los artículos 280 y 207 del Código Penal ruso, según ha recogido la agencia de noticias estatal TASS. La sentencia se ha dictado teniendo en cuenta una condena anterior: en noviembre de 2025, fue condenado a realizar 420 horas de servicio comunitario por incumplimiento de sus funciones como "agente extranjero" tras ser incluido en la lista en junio de 2023.
La formación ha calificado el veredicto de "colapso del moderno sistema judicial ruso" y ha anunciado que recurrirá el fallo.
El Supremo ratifica el veto a Yábloko en las elecciones legislativas
Por su parte, la sala de Apelaciones del Tribunal Supremo de Rusia ha ratificado este lunes la decisión de vetar a la lista del partido Yábloko de las elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre en el que se renovará la Duma.
La propia formación política, la única en contra de la guerra de Ucrania, ha confirmado que el alto tribunal ruso deja a sus candidatos fuera de las elecciones de dentro de un mes, tras atender la denuncia del partido ultraconservador Rodina por presunta financiación irregular. El partido ha anunciado que presentará una denuncia ante la Presidencia del Supremo ruso.
En la vista judicial el propio líder del partido, Nikolai Ribakov, ha defendido que "no existe motivo alguno" para excluir a sus candidatos, apuntando que las denuncias por supuesta "financiación extranjera" son una "mentira". Ribakov ha subrayado que si se sigue la misma lógica "todos los partidos deberían ser descalificados de las elecciones". "Especialmente Rusia Unida. Y las elecciones se cancelarán", ha dicho sobre la formación del presidente ruso, Vladimir Putin.
Paralelamente, la policía rusa ha detenido hoy a 85 personas en las inmediaciones del Supremo, todas ellas partidarias de Yábloko. Han sido trasladadas a tres comisarías de la ciudad, según informa la oposición.