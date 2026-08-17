El primer Ferrari eléctrico alcanza el precio récord de 40 millones de dólares en una subasta benéfica

Una versión exclusiva del Ferrari Luce, el primer automóvil totalmente eléctrico de la marca, se ha vendido por 40 millones de dólares - unos 34 millones de euros - en una subasta benéfica en California (EE.UU.). Es el precio más alto pagado hasta ahora en una puja por un vehículo nuevo.

El automóvil, denominado "Chassis 0" por ser el primer chasis de producción del programa Luce, fue subastado por RM Sotheby's durante la Monterey Car Week y sobrepasó ampliamente la estimación previa de 1,1 millones de dólares.

El precio final fue más de 36 veces superior a esa valoración y unas 62 veces más que los 636.000 dólares - 550.000 euros - que cuesta la versión de producción del Luce, cuyas primeras entregas están previstas para finales de este año.

El comprador no ha sido identificado y el vehículo regresará ahora a la fábrica de Ferrari en Maranello (Italia) para ser entregado durante el primer trimestre de 2027.

Todos los ingresos de la venta se destinarán a la Ferrari Foundation para financiar iniciativas educativas.

Un ejemplar totalmente personalizado La casa de subastas Sotheby's destacó en la presentación que era un ejemplar personalizado mediante el programa Tailor Made de Ferrari. Cuenta con decoración exterior especial con acabado Madreperla semibrillante —desarrollado específicamente para este automóvil— y un interior en cuero metálico Perla Le Mans con elementos secundarios en Grigio Corvara. Detalles de acabado exclusivos que incluyen llantas específicas, pinzas de freno personalizadas y el logotipo de Ferrari sobre un fondo blanco óptico. La cifra récord se produce apenas tres meses después de la presentación del Luce en abril de 2026 y tras las críticas que su diseño provocó entre algunos seguidores de la marca. Incluso provocaron una caída de más del 8 % de las acciones de Ferrari en Milán al día siguiente de su debut. El Luce alcanza una velocidad máxima de más de 310 km por hora y llega a los 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos, más rápido que el SUV Purosangue de Ferrari con motor V12.