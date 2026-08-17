El Gobierno acordó gastos en defensa por un importe de 4.750 millones de euros en 2025

El Consejo de Ministros acordó gastos en defensa por un un importe medio anual de 4.750 millones de euros en 2025, según un análisis a partir de datos oficiales elaborado por BBVA Research. La mayor parte del gasto fue destinada a la adquisición y modernización de capacidades militares, especialmente en los ámbitos aéreo, terrestre y de sistemas de armas.

Con esta inversión, España llega al 2 % de inversión en seguridad y defensa comprometido con la OTAN, como ya habían contrastado otros centros de análisis y había asegurado el propio Gobierno de Pedro Sánchez. Sumar, socios del PSOE en el Gobierno de coalición, se oponen a este aumento del gasto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado reiteradamente a España por no aumentar aún más su gasto de defensa, hasta llegar al menos al 5 % al que se han comprometido otros países de la Alianza Atlántica.

Modernización de las Fuerzas Armadas BBVA Research ha usado tecnología de gestión de datos para analizar los contratos gubernamentales en el sector. El resultado, sin embargo, no sustituye a las estadísticas oficiales, advierte el propio centro de análisis. Según sus hallazgos, el nivel de inversión ha aumentado respecto al ciclo anterior (730 millones de promedio en el período 2013-2024) y se mantiene en 2026 (unos 200 millones de euros de adjudicaciones mensuales). "El nuevo ciclo inversor presenta un carácter más amplio que en episodios anteriores", asegura el informe. El incremento no responde únicamente a grandes programas de modernización, como los de años anteriores, sino que se reparte entre prácticamente todas las categorías de inversión militar. En torno al 75 % de los contratos adjudicados en diciembre de 2025 correspondieron a sistemas de armas, helicópteros y aviones. Los contratos de suministro representan cerca del 65 %; los servicios suponen alrededor de un 30 % y las obras aproximadamente un 5 %. Los contratos van dirigidos a adquirir o modernizar sistemas de armas y munición, capacidades aéreas, infraestructuras, ciberdefensa e I+D, lo que apunta a que se está buscando una "modernización integral" de las Fuerzas Armadas españolas dentro del marco de la OTAN, y un contexto internacional y geopolítico que ha cambiado en especial por la guerra en Ucrania.