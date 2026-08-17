El Gobierno acordó gastos en defensa por un importe de 4.750 millones de euros en 2025
- España llega así al 2 % del PIB acordado con la OTAN, según un estudio del BBVA
- El principal gasto se destinó a sistemas de armas, pero la variedad de contratos apunta a una modernización de las FFAA
El Consejo de Ministros acordó gastos en defensa por un un importe medio anual de 4.750 millones de euros en 2025, según un análisis a partir de datos oficiales elaborado por BBVA Research. La mayor parte del gasto fue destinada a la adquisición y modernización de capacidades militares, especialmente en los ámbitos aéreo, terrestre y de sistemas de armas.
Con esta inversión, España llega al 2 % de inversión en seguridad y defensa comprometido con la OTAN, como ya habían contrastado otros centros de análisis y había asegurado el propio Gobierno de Pedro Sánchez. Sumar, socios del PSOE en el Gobierno de coalición, se oponen a este aumento del gasto.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado reiteradamente a España por no aumentar aún más su gasto de defensa, hasta llegar al menos al 5 % al que se han comprometido otros países de la Alianza Atlántica.
Modernización de las Fuerzas Armadas
BBVA Research ha usado tecnología de gestión de datos para analizar los contratos gubernamentales en el sector. El resultado, sin embargo, no sustituye a las estadísticas oficiales, advierte el propio centro de análisis.
Según sus hallazgos, el nivel de inversión ha aumentado respecto al ciclo anterior (730 millones de promedio en el período 2013-2024) y se mantiene en 2026 (unos 200 millones de euros de adjudicaciones mensuales). "El nuevo ciclo inversor presenta un carácter más amplio que en episodios anteriores", asegura el informe.
El incremento no responde únicamente a grandes programas de modernización, como los de años anteriores, sino que se reparte entre prácticamente todas las categorías de inversión militar.
En torno al 75 % de los contratos adjudicados en diciembre de 2025 correspondieron a sistemas de armas, helicópteros y aviones. Los contratos de suministro representan cerca del 65 %; los servicios suponen alrededor de un 30 % y las obras aproximadamente un 5 %.
Los contratos van dirigidos a adquirir o modernizar sistemas de armas y munición, capacidades aéreas, infraestructuras, ciberdefensa e I+D, lo que apunta a que se está buscando una "modernización integral" de las Fuerzas Armadas españolas dentro del marco de la OTAN, y un contexto internacional y geopolítico que ha cambiado en especial por la guerra en Ucrania.
15 empresas acaparan el 43 % de los contratos
Según los datos del BBVA, la mayoría de las compras españolas para la defensa se realizan a fabricantes nacionales y en menor medida de la Unión Europea (UE). En otros países de la UE, cuyas industrias de defensa están más integradas, las compras se realizan a empresas de países socios.
Además, unas pocas empresas concentran la mayor parte de la contratación pública: 15 firmas acaparan el 43 % de los contratos en 2025, con Indra Sistemas a la cabeza.
Las capacidades terrestres y navales se producen mayoritariamente en España, y la capacidad industrial se concentra en algunos puntos del territorio, como Madrid, Sevilla, Albacete y Asturias.
En cambio, para los programas aeronáuticos se colabora más con los socios europeos. Además, es en este sector en el que las empresas españolas exportan más, también a los socios de la UE.