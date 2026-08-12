Trump retira los fondos para procedimientos de transición de género en menores al considerarlos "prácticas bárbaras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que su Administración prohibirá el uso de fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) para financiar cirugías de afirmación de género y tratamientos hormonales para menores.

"No vamos a pagar para que nuestros niños inocentes se sometan a estas cirugías y prácticas bárbaras, que causan daños inimaginables e irreversibles a sus jóvenes cuerpos", ha señalado el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

La política, que entrará en vigor el próximo 13 de octubre, impedirá que Medicaid y CHIP cubran bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género para menores de 18 años, mientras que CHIP dejará de cubrirlos para los menores de 19 años. La cobertura de servicios de salud mental para menores con disforia de género sí mantendrá la financiación federal.

La nueva normativa contempla, además, un periodo de transición para los menores que ya reciben tratamientos hormonales, cuya cobertura con fondos de la Administración Central podrá mantenerse hasta abril de 2027.