Trump retira los fondos para procedimientos de transición de género en menores al considerarlos "prácticas bárbaras"
- Entrará en vigor el 13 de octubre e impedirá cubrir bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y cirugías de género
- El mandatario dice que así salvará a "niños jóvenes, inocentes y quizás confundidos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que su Administración prohibirá el uso de fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) para financiar cirugías de afirmación de género y tratamientos hormonales para menores.
"No vamos a pagar para que nuestros niños inocentes se sometan a estas cirugías y prácticas bárbaras, que causan daños inimaginables e irreversibles a sus jóvenes cuerpos", ha señalado el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.
La política, que entrará en vigor el próximo 13 de octubre, impedirá que Medicaid y CHIP cubran bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género para menores de 18 años, mientras que CHIP dejará de cubrirlos para los menores de 19 años. La cobertura de servicios de salud mental para menores con disforia de género sí mantendrá la financiación federal.
La nueva normativa contempla, además, un periodo de transición para los menores que ya reciben tratamientos hormonales, cuya cobertura con fondos de la Administración Central podrá mantenerse hasta abril de 2027.
Trump habla de salvar a los niños
En un mensaje que desprende de forma clara el rechazo que Trump tiene ante estos tratamientos, el republicano ha llegado a exclamar: "¡Imaginen a todos los niños jóvenes, inocentes y quizás confundidos que se salvarán!", asegurando que gracias a su "firme postura y presión sobre este tema" durante el último año y medio, decenas de hospitales estadounidenses ya han suspendido lo que califica de "supuesta atención de afirmación de género", y espera que "muchos más sigan su ejemplo".
"Mientras que el Partido Demócrata quiere que sus hijos puedan extirparse los órganos reproductores antes de tener edad para votar, el presidente Donald J. Trump (¡YO!) y el Partido Republicano decimos que eso es ABSURDO, y protegeremos a los niños de Estados Unidos", ha continuado, antes de utilizarlo como una herramienta electoral: "Por favor, recuerden esto cuando emitan su voto en las elecciones de medio término en noviembre".
Las cirugías de afirmación de género son poco frecuentes entre menores, mientras que los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos hormonales tienen un uso más extendido, aunque su utilización entre público no adulto solo se limita a personas con disforia (angustia o malestar persistente debido a la falta de correspondencia entre el sexo biológico asignado al nacer y la identidad de género de la persona).
La decisión se suma a una serie de medidas impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 para restringir la atención y cuidados en materia de afirmación de género para menores.
Su Administración ya había tratado de condicionar el acceso de hospitales a fondos federales a que dejaran de ofrecer estos tratamientos, mientras que decenas de centros médicos han suspendido o limitado algunos de estos servicios desde su retorno al poder.
Además, ha ejecutado leyes estatales que excluyen a atletas transgénero de competiciones femeninas o del Ejército.