El Tribunal Supremo de EE.UU. respalda las leyes estatales que excluyen a atletas trans de competiciones femeninas
- No podrán participar en equipos en competiciones escolares y universitarias
RTVE.es/Agencias
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, máxima instancia judicial del país, ha avalado este martes las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias. El Alto Tribunal entiende que estas normas no vulneran la Constitución, informa Efe.
[Seguirá ampliación]