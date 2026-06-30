Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

El Tribunal Supremo de EE.UU. respalda las leyes estatales que excluyen a atletas trans de competiciones femeninas

  • No podrán participar en equipos en competiciones escolares y universitarias
Supremo de EE.UU. avala leyes estatales que prohíben atletas trans en equipos femeninos
Mujeres se manifiestan ante el Tribunal Supremo de EE.UU. con carteles en los que se lee "Deportes para chicas sólo para chicas" y "Esto es por las chicas". Alex WROBLEWSKI / AFP
RTVE.es/Agencias

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, máxima instancia judicial del país, ha avalado este martes las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias. El Alto Tribunal entiende que estas normas no vulneran la Constitución, informa Efe.

[Seguirá ampliación]

Es noticia: