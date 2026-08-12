Un arriesgado plan de huida para sacar del Afganistán de los talibanes al equipo nacional femenino de ciclismo
- Una extraordinaria misión internacional de rescate colaboró para sacar al combinado de Kabul
- Se cumplen cinco años del regreso de los talibanes al poder en Afganistán
- Este miércoles, 'Escapar de Kabul', a las 20:00 en RTVE Play y a las 23:50 en La2
El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron el poder en Afganistán y con ellos llegó la persecución y los ataques a las mujeres. También el equipo ciclista femenino estaba en su punto de mira. Con el propósito de salvarles la vida, el activismo, la política y el deporte trazaron una arriesgada operación para sacar a las ciclistas de Afganistán. Escapar de Kabul relata los acontecimientos que estas chicas vivieron durante el largo y peligroso viaje de huida de su país.
Una mujer en bicicleta es impura
En 2021, después de casi 20 años de la invasión de Afganistán por Estados Unidos, las tropas estadounidenses abandonaron completamente el país. El mundo veía por televisión a miles de personas hacinadas en el aeropuerto, incluso agarradas a las alas de los aviones, desesperadas por salir de Afganistán. Todas ellas huían de los talibanes.
El 15 de agosto, “nadie esperaba que los talibanes llegaran a Kabul sin resistencia alguna y que Ashraf Ghani, el presidente afgano, huyera”, explica la activista Shannon Galpin. Estas circunstancias, junto a la ausencia de un plan preciso de retirada de Estados Unidos para Afganistán, sumió al país en un caos total.
Muchos de los que querían salir a toda costa temían al régimen, pero eran los que trabajaron con las tropas y la comunidad internacional y las mujeres quienes corrían un mayor peligro.
“Cuando Kabul cayó, a las mujeres las atacaron y las persiguieron”, relata Galpin, mientras recuerda, que la mayoría de las deportistas que ella conocía, destruyeron sus medallas para borrar cualquier indicio de haber competido en el pasado.
Desde ese momento, el ciclismo femenino se declaró ilegal por los talibanes. Para ellos, una mujer en bicicleta es impura. “Podrían ser perseguidas, detenidas, torturadas, asesinadas”, enumera el filántropo Sylvan Adams, quien comenzó a mover los hilos para ayudar a las jóvenes.
Una red humanitaria
Una de las primeras personas con la que Adams contactó fue Yotam Polizer, el fundador de la ONG IsraAID. Yotam y su organización realizaban trabajos humanitarios en zonas de desastre. “La idea era evacuar al equipo nacional de ciclismo femenino”, cuenta Adams.
“La idea era evacuar al equipo nacional de ciclismo femenino“
“Sus vidas corrían peligro simplemente por ser mujeres que montaban en bicicleta”, sostiene Polizer, sorprendido. Las fronteras del país estaban cerradas a cal y canto y los talibanes habían desplegado controles por todas las carreteras. “Necesitaba aliados potentes con influencia política, capaces de convencer a los países para que abriesen sus fronteras, aceptasen a estas chicas y les consiguiesen un visado”, cuenta Yotam.
Entonces, Adams involucró a David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) quien los puso en contacto con el exconsejero de Estado del cantón suizo de Vaud, Philippe Leuba. “Quizás sea una de las cosas de las que más orgulloso me siento”, confiesa el político.
Un viaje de vida o muerte
Yotam había trazado el plan para evacuarlas por tierra, a través de la frontera de Tayikistán. Eran 125 personas las que componían el grupo. Entre ellas, 41 ciclistas afganas y las componentes del equipo nacional. Mohadissa recuerda cómo una noche les facilitaron una dirección en Kabul para intentar sacarlas de Afganistán. Un autobús las esperaba. “Y allí estábamos nosotras sentadas, estresadas y sin saber adónde nos llevaban”, dice Wahida, otra de las ciclistas del equipo nacional. Muchas de las jóvenes no habían salido nunca de Afganistán. Había que conseguir, además, pasaportes, por si el paso por la frontera terrestre no era posible.
“Cuando llegaron a la frontera los talibanes apuntaban a las chicas con sus armas“
Y, en efecto, “cuando llegaron a la frontera los talibanes apuntaban a las chicas con sus armas”, manifiesta Adams. “Estábamos aterradas”, comenta Wahida. La operación tomó un rumbo muy diferente. Ahora sí que era necesaria la ayuda de la UCI y de los políticos. “Echando la vista atrás, fue una auténtica locura”, sostiene Leuba, pero prosigue, la vida no siempre consiste en hacer lo más sensato”.
En 2025, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el líder supremo de los talibanes por crímenes de lesa humanidad contra las mujeres.
El documental Escapar de Kabul, relata la incertidumbre, el miedo y la angustia que sintieron estas personas que se vieron obligadas a huir de los talibanes para salvar sus vidas. “Eso fue lo que ocurrió cuando los talibanes tomaron el poder”, sentencia Philippe Leuba.