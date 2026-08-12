Un arriesgado plan de huida para sacar del Afganistán de los talibanes al equipo nacional femenino de ciclismo

El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron el poder en Afganistán y con ellos llegó la persecución y los ataques a las mujeres. También el equipo ciclista femenino estaba en su punto de mira. Con el propósito de salvarles la vida, el activismo, la política y el deporte trazaron una arriesgada operación para sacar a las ciclistas de Afganistán. Escapar de Kabul relata los acontecimientos que estas chicas vivieron durante el largo y peligroso viaje de huida de su país.

Una mujer en bicicleta es impura En 2021, después de casi 20 años de la invasión de Afganistán por Estados Unidos, las tropas estadounidenses abandonaron completamente el país. El mundo veía por televisión a miles de personas hacinadas en el aeropuerto, incluso agarradas a las alas de los aviones, desesperadas por salir de Afganistán. Todas ellas huían de los talibanes. Estados Unidos completa la retirada de sus tropas de Afganistán tras veinte años de guerra RTVE.es/EFE El 15 de agosto, “nadie esperaba que los talibanes llegaran a Kabul sin resistencia alguna y que Ashraf Ghani, el presidente afgano, huyera”, explica la activista Shannon Galpin. Estas circunstancias, junto a la ausencia de un plan preciso de retirada de Estados Unidos para Afganistán, sumió al país en un caos total. Muchos de los que querían salir a toda costa temían al régimen, pero eran los que trabajaron con las tropas y la comunidad internacional y las mujeres quienes corrían un mayor peligro. Algunas de las ciclistas del equipo nacional afgano con medalla de oro ©Tipi'mages Productions&Lili Production “Cuando Kabul cayó, a las mujeres las atacaron y las persiguieron”, relata Galpin, mientras recuerda, que la mayoría de las deportistas que ella conocía, destruyeron sus medallas para borrar cualquier indicio de haber competido en el pasado. Desde ese momento, el ciclismo femenino se declaró ilegal por los talibanes. Para ellos, una mujer en bicicleta es impura. “Podrían ser perseguidas, detenidas, torturadas, asesinadas”, enumera el filántropo Sylvan Adams, quien comenzó a mover los hilos para ayudar a las jóvenes. Prohibido hacer deporte: el sueño olímpico se apaga para las mujeres de Afganistán CAROLINA MUNDI

Una red humanitaria Una de las primeras personas con la que Adams contactó fue Yotam Polizer, el fundador de la ONG IsraAID. Yotam y su organización realizaban trabajos humanitarios en zonas de desastre. “La idea era evacuar al equipo nacional de ciclismo femenino”, cuenta Adams. “La idea era evacuar al equipo nacional de ciclismo femenino“ “Sus vidas corrían peligro simplemente por ser mujeres que montaban en bicicleta”, sostiene Polizer, sorprendido. Las fronteras del país estaban cerradas a cal y canto y los talibanes habían desplegado controles por todas las carreteras. “Necesitaba aliados potentes con influencia política, capaces de convencer a los países para que abriesen sus fronteras, aceptasen a estas chicas y les consiguiesen un visado”, cuenta Yotam. Sylvan Adams fue una de las personas que puso en marcha la operación para evacuar a las ciclistas de Afganistán ©Tipi'mages Productions&Lili Production Entonces, Adams involucró a David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) quien los puso en contacto con el exconsejero de Estado del cantón suizo de Vaud, Philippe Leuba. “Quizás sea una de las cosas de las que más orgulloso me siento”, confiesa el político.