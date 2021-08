Era domingo por la tarde. Después de una ofensiva relámpago, los talibanes tomaban el último reducto de poder del gobierno afgano, la capital Kabul. Tras la huida del presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, los talibanes han culmininado su ofensiva y han logrado controlar la mayor parte del país, después de que las tropas de Estados Unidos y la OTAN iniciaran la fase final de su retirada 20 años después. El caos reina en la ciudad y el miedo se ha apoderado de sus habitantes. El mundo del deporte también pide auxilio: Nilofar Bayat, la capitana del equipo de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán, lanza un S.O.S. para huir del país, aunque eso suponga sacrificar su trabajo y su pasión, el baloncesto. En medio de la incertidumbre, concede una entrevista a RTVE.

La atleta paralímpica sufrió las consecuencias de la guerra civil que comenzó en Afganistán en 1992. Cuando tenía dos años, un misil impactó en su casa, mató a su hermano y a ella le causó una lesión en la médula espinal. "Era la primera vez que los talibanes venían a Afganistán. Un misil colisionó en mi casa y me produjo una lesión en la médula espinal. Después de esto, tengo una discapacidad permanente". El regreso de los talibanes la hacía temblar y, ahora, se han cumplido sus peores pronósticos. "Ayer los talibanes entraron en Kabul y el presidente de Afganistán dejó la capital, dejándonos solos. Tengo mucho miedo y estoy preocupada por mi futuro, quiero irme de mi país. Trabajo en el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), me encanta mi trabajo y me encanta ayudar a otras mujeres que tienen discapacidad, pueden sentir su dolor y puedo entenderlas. Pero después de esto, no habrá una forma de volver a jugar al baloncesto. Es muy difícil para mí y para mis compañeras de equipo", relata.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) están colaborando conjuntamente en un intento para evacuarla del país, aunque la situación es extremadamente complicada. "Desde el CSD se han solicitado los datos de Nilofar y se han trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora mismo está gestionando su caso", confirman fuentes oficiales.

El deporte femenino corre peligro en Afganistán La situación que vive Afganistán convierte al colectivo de mujeres y niñas en uno de los más vulnerables: el deporte femenino peligra en Afganistán. "Para los hombres, el deporte estará permitido, pero creo que para las mujeres será peligroso. Creo que no podré hacer deporte después de esto porque llamo a las chicas de otras provincias tomadas por talibanes y me dicen que no van a hacer deporte, ahora no está permitido para las mujeres y me entristece porque trabajé muy duro durante ocho años en el baloncesto. Ahora, los talibanes nos lo quitan fácilmente". Nilofar Bayat sufrió las consecuencias de la guerra civil que comenzó en Afganistán en 1992 (Cedida por Nilofar Bayat) Tal y como cuenta Nilo, tres miembros de su equipo huyeron de Afganistán hace un mes y una de ellas se marchará estos días. "Tristes y preocupadas me preguntan: si los talibanes detienen nuestro baloncesto, ¿qué debemos hacer? La mayoría de ellas están en casa y no pueden hacer nada. Nuestro equipo nacional sub-23 quería ir a competir (en un campeonato local), pero ahora no sabemos si podremos ir o no". Nilofar quiere dejar su país, aunque eso suponga sacrificar la pasión que hace vibrar su mundo. "El baloncesto es una parte muy importante en mi vida. Tengo metas que cumplir en el baloncesto, algo por lo que trabajar duro y tener esperanza. Cuando estoy en el gimnasio practicando deporte, olvido mi discapacidad y olvido todo lo que sucede en mi país y el dolor. Me siento fuerte y positiva". Nilofar lucha por ayudar a otras mujeres con discapacidad Imagen cedida por Nilofar Bayat