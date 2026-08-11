Asesinada una mujer con heridas de arma blanca en Marbella en un supuesto caso de violencia de género

Una mujer ha sido asesinada este lunes en un domicilio de la localidad marbellí de San Pedro Alcántara con heridas de arma blanca. Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional por este supuesto "episodio de violencia de género", han informado fuentes policiales.

La víctima fue encontrada sobre las 16:15 horas, cuando los servicios de Emergencias 112 Andalucía recibieron una llamada de alerta en la que se solicitaba asistencia urgente para una mujer agredida en una vivienda en la calle Castilla.

01.21 min El aumento de crímenes machistas en verano alerta sobre la violencia de género

El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís, también en la provincia de Málaga, el 21 de julio, lo que eleva a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

Solo en julio, cinco mujeres aparecieron sin vida y con signos de violencia en la provincia, dos de ellas con apenas 24 horas de diferencia. Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026.