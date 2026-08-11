Asesinada una mujer con heridas de arma blanca en Marbella en un supuesto caso de violencia de género
- Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional
- Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer ha sido asesinada este lunes en un domicilio de la localidad marbellí de San Pedro Alcántara con heridas de arma blanca. Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional por este supuesto "episodio de violencia de género", han informado fuentes policiales.
La víctima fue encontrada sobre las 16:15 horas, cuando los servicios de Emergencias 112 Andalucía recibieron una llamada de alerta en la que se solicitaba asistencia urgente para una mujer agredida en una vivienda en la calle Castilla.
El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís, también en la provincia de Málaga, el 21 de julio, lo que eleva a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.
Solo en julio, cinco mujeres aparecieron sin vida y con signos de violencia en la provincia, dos de ellas con apenas 24 horas de diferencia. Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026.
Información para víctimas de violencia machista
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.