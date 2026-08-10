El Parlamento de Turquía aprueba una ley para reintegrar a los exguerrilleros del PKK
- Contó con el respaldo de cinco de los seis mayores partidos parlamentarios
- El grupo guerrillero anunció en 2025 su disolución tras 40 años de lucha armada
El Parlamento de Turquía ha aprobado este lunes con amplia mayoría la ley para la reintegración en la sociedad de los exmiembros de la guerrilla kurda PKK, disuelta formalmente el año pasado.
La 'Ley para reforzar la solidaridad nacional y la integración social', que contó con el respaldo de cinco de los seis mayores partidos parlamentarios, fue aprobada con 468 votos a favor, 88 en contra y seis abstenciones, en la Cámara de 600 escaños.
Esta ley permitirá el regreso a Turquía de los miles de militantes del PKK que siguen acuartelados en los bastiones de la guerrilla en el norte de la vecina Irak, así como facilitar la puesta en libertad de simpatizantes de la milicia encarcelados en Turquía.
El AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había presentado la ley junto a su socio en el Gobierno, el ultranacionalista MHP, que había propuesto a finales de 2024 el proceso de negociación con el PKK. Este proceso llevó el año pasado al anunció de disolución de la guerrilla y una quema de armas simbólica.
El Gobierno niega que sea una amnistía
A los votos de AKP y MHP se sumaron el DEM, defensor de la minoría kurda y mediador entre el Gobierno y el fundador del PKK, Abdullah Öcalan, y la mayoría del Yeni Parti, principal fuerza opositora. Una treintena de diputados de esta última formación votó en contra por el «doble rasero» de facilitar un acuerdo con exmilicianos mientras se reprime a la oposición.
La ley, que el Gobierno niega que sea una amnistía, permitirá liberar a condenados por pertenencia al PKK sin delitos de sangre, bajo un máximo de diez años de libertad vigilada. También permitirá regresar a exguerrilleros exiliados cuyos delitos no sean de sangre.
El proceso comenzará cuando se certifique la disolución del PKK y podría beneficiar a unos 3.600 presos y varios miles de exguerrilleros exiliados. La norma no incluye las reivindicaciones políticas kurdas sobre derechos culturales, lingüísticos o descentralización.
Disolución y "misión histórica" concluida
En 2025, el grupo guerrillero kurdo PKK, que luchaba por la autonomía de los kurdos de Turquía, anunció su disolución y el abandono de la "lucha armada" que inició hace 40 años, y que dejó tras de sí unos 45.000 muertos.
El PKK anunció un alto el fuego unilateral en marzo, después de que su fundador y líder, Abdullah Öcalan, pidiera su disolución. Öcalan lleva encarcelado en Turquía y en aislamiento casi total desde 1999.
Después, en octubre de 2025, el llamado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció a su vez que retiraría "todas sus fuerzas" de Turquía, una medida considerada histórica en medio del proceso de paz con Ankara.
El PKK añadía en esa emisión que su "misión histórica" había concluido, y que confiaba a partir de ahora en los partidos políticos kurdos para "completar" la tarea de desarrollar una "democracia kurda" y alcanzar la formación de una "nación" kurda.