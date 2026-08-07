El tiempo hoy, domingo 9 de agosto: temperaturas elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur y mitad este peninsular

Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, en Navarra y norte de Aragón, así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur y mitad este peninsular.

En la Península se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y el Cantábrico con cielos nubosos o cubiertos y los litorales de Alborán con intervalos de nubes bajas.

No obstante, la influencia de una masa de aire frío en altura hará aumentar la inestabilidad a partir de horas centrales, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el este y norte que dejará chubascos y tormentas. Es probable que sean fuertes, incluso localmente, pudiendo ser muy fuertes e ir con granizo y rachas de viento muy fuertes en Navarra y norte de Aragón, así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Tiempo estable con cielos poco nubosos en los archipiélagos, salvo intervalos de nubes bajas en el norte de las islas Canarias.

Probables brumas y nieblas costeras en litorales de Alborán, Galicia y Asturias que también afectarán a primeras y últimas horas a zonas de interior de estas comunidades. Calima ligera en Canarias y el sur y oeste peninsular.

Temperaturas Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, tercio oeste y en Canarias. Ascensos en Baleares y el nordeste y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste, así como en Baleares. Podrán llegar a los 40 en el Guadalquivir y el Ebro. Las mínimas descenderán en el oeste peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 en el litoral mediterráneo. Soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del noroeste en el golfo de Cádiz, del sur en Ampurdán y del este en Baleares. Viento flojo en general en el resto, aunque arreciando por la tarde. Predominará la componente oeste, salvo en la fachada oriental y nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este.