Descubren un pecio de época romana con cientos de ánforas en el mar de Sicilia

Un pecio de la época romana cargado con cientos de ánforas fue hallado a unas tres millas de la costa de Mazara del Vallo, en la isla italiana de Sicilia, y ha sido considerado "uno de los descubrimientos arqueológicos subacuáticos más importantes de los últimos años".

El fragmento de nave, que presumiblemente data de entre los siglos II y I a. C., fue hallado a una profundidad de 46 metros apoyado en el lecho marino "y contiene cientos de ánforas, en su mayoría del tipo Dressel 1A, dos anclas de plomo y otra estructura de plomo", ha informado en un comunicado el Ministerio de Cultura italiano.

"Este es uno de los descubrimientos arqueológicos subacuáticos más importantes de los últimos años", ha declarado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien ha añadido que "el mar sigue devolviéndonos valiosos fragmentos de nuestra historia y el pecio del Mazara del Vallo nos habla de las personas, las rutas y los intercambios que hicieron del Mediterráneo una encrucijada de civilizaciones" Giuli ha indicado que ahora "la investigación continuará desvelando su historia y poniéndola al alcance de la comunidad".

El descubrimiento se produjo durante una inspección conjunta por varias fuerza del orden italianas tras haber sido avistado por algunas personas. El yacimiento será ahora objeto de una mayor documentación e investigación por parte de la Superintendencia del Mar, con el objetivo de reconstruir el contexto arqueológico y adoptar las medidas de protección necesarias, explicaron.