Dicen que la historia entera de Gran Bretaña puede contarse a través de los hallazgos de los mudlarks. Hay casi dos millones de piezas catalogadas y muchos de ellos se muestran en el museo de la ciudad. Todo lo que encuentran pertenece a la autoridad portuaria de Londres, PLA en sus siglas en inglés, que se creó en 1909.

Para rebuscar hay que ceñirse a las zonas autorizadas y hace falta una licencia. La tasa cuesta unos 100 euros, permite buscar durante tres años y como máximo a siete centímetros y medio de profundidad. Todo lo que se descubra debe declararse a la oficina de hallazgos para certificar su valor histórico y, si tiene menos de 300 años, se lo puede quedar quien lo encuentre, pero no puede venderlo.

“This delicate tie or stock pin would probably have been gilded for a bit of bling and dates from around 1860. It wouldn’t have been an expensive thing, but enough to finish off the outfit of a middling kind of chap.#mudlarking #mudlark #Larking pic.twitter.com/ySufc400Aa“