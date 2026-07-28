Descubren en Alicante una necrópolis ibérica (siglo III a.C.) con armas y un pebetero de la diosa Tanit

Una necrópolis ibérica del último tercio del siglo III a.C. con numerosas armas y un pebetero de la diosa Tanit, que podría pertenecer a una élite guerrera, ha sido descubierta en las obras de un solar privado de la Albufereta de la ciudad de Alicante.

Para el jefe de Patrimonio Integral, José Manuel Pérez Burgos, se trata de “un yacimiento excepcional con piezas muy interesantes que merecen una publicación científica y su futura exposición pública” y, por ello, todo el material hallado en la excavación pasa a ser custodiado por el Ayuntamiento en los almacenes del Museo de la Ciudad.