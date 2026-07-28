Descubren en Alicante una necrópolis ibérica (siglo III a.C.) con armas y un pebetero de la diosa Tanit
- Se ha localizado un pebetero en forma de cabeza femenina en un perfecto estado
- Según los expertos "se trata de un yacimiento excepcional con piezas muy interesantes"
Una necrópolis ibérica del último tercio del siglo III a.C. con numerosas armas y un pebetero de la diosa Tanit, que podría pertenecer a una élite guerrera, ha sido descubierta en las obras de un solar privado de la Albufereta de la ciudad de Alicante.
Para el jefe de Patrimonio Integral, José Manuel Pérez Burgos, se trata de “un yacimiento excepcional con piezas muy interesantes que merecen una publicación científica y su futura exposición pública” y, por ello, todo el material hallado en la excavación pasa a ser custodiado por el Ayuntamiento en los almacenes del Museo de la Ciudad.
Lanzas, cuchillos, escudos y adornos
Tras la excavación de las tumbas y de dos áreas rituales se han documentado armas, generalmente mostrando la panoplia completa del guerrero ibérico con ricos conjuntos de elementos de vestimenta y adorno en bronce.
A las falcatas, cuchillos, lanzas, escudos, bocados de caballo, espuelas y jabalinas largas (soliferreum) o cortas (pilum) se une un extenso conjunto de bronces, entre los que destacan los elementos de vestimenta y adorno, como las fíbulas, además de un extraordinario, por raro, lote de platillos de balanza hallados en dos de las tumbas, acompañados de varios ponderales en una de ellas.
Como parte de los ajuares se ha localizado un pebetero en forma de cabeza femenina en un perfecto estado de conservación que puede atribuirse a la diosa Tanit, así como una rueda de carro y un fragmento de escultura ibérica identificado como la pezuña de un cérvido tallada en piedra. También un conjunto de una treintena de pequeños vasos empleados en un banquete colectivo.
Las piezas inclinan a los expertos a fechar la necrópolis durante la conquista bárquida de las tierras del sudeste español, y la vinculan al yacimiento del Tossal de Manises.
En esta necrópolis estaba enterrada probablemente una gens militar de un mismo linaje o familia, reunidos fuera del área principal de enterramientos de la Albufereta, emplazada a 300 metros al suroeste.