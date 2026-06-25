El hallazgo de un carro de bronce único evidencia el poder comercial de Tartessos en el Mediterráneo

El equipo arqueológico que excava el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz), ha descubierto una pieza excepcional: un carro de bronce "único en la península ibérica", bien conservado y con una estructura y una decoración figurativa únicas que, probablemente, se utilizaba para quemar incienso en rituales.

El hallazgo de este carro, del que solo se han encontrado ejemplares parecidos en la antigua Etruria (actual Italia), evidencia la red comercial que unía a los tartesos con los territorios y pueblos del Mediterráneo hace 2.500 años. De hecho, junto a esta extraordinaria pieza, descubierta en los trabajos arqueológicos del edificio principal del yacimiento, se han recuperado cerámicas, alabastro y marfiles de Grecia y Egipto, que demuestran la importancia de este enclave arqueológico y sus vínculos comerciales.

Uno de los enclaves tartésicos más importantes La VIII campaña de excavación, liderada por el Instituto de Arqueología de Mérida, del CSIC y la Junta de Extremadura, se ha desarrollado en abril y mayo, se ha centrado en los sectores norte y sur del túmulo de 90 metros de diámetro y seis metros de altura que cubre un gran edificio que los tartesos abandonaron a finales del siglo V a.C., y que es uno de los enclaves más importantes de esa civilización en nuestro país. El carro de bronce, del que se ha recuperado la mitad, conserva una rica decoración figurativa en la que aparece un Aqueloo. IAM-CSIC El carro de bronce, del que se ha recuperado la mitad, conserva una rica decoración figurativa en la que aparece un Aqueloo (una divinidad fluvial del inframundo) y dos grifos mitológicos (seres con cabeza de águila y cuerpo de león). Además, en los extremos, hay talladas dos figuras humanas con barba y los brazos alzados que sostienen una estructura que también está decorada. "La pieza, muy bien conservada pese a ser de bronce, fue ensamblada con hierro y posiblemente fabricada en Grecia o Etruria, pero esto lo dirá el análisis de isótopos", ha avanzado Esther Rodríguez, codirectora de las excavaciones. Aunque su función está todavía por determinar, los científicos creen que pudo emplearse para actividades rituales vinculadas con los banquetes. "De hecho el hallazgo tuvo lugar al lado de la llamada habitación del banquete, un testimonio del ágape final que celebró la comunidad del Turuñuelo antes de clausurar el edificio", ha apuntado Sebastián Celestino, también codirector. Una excavación arqueológica en Badajoz prevé sacar a la luz el mayor yacimiento de Tartessos