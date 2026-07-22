Las excavaciones en Atapuerca recuperan 24 fósiles más de Antecessor, algunos de adultos y con signos de canibalismo

Atapuerca no deja de sorprender: las últimas excavaciones en estos famosos yacimientos burgaleses han revelado 24 nuevos fósiles de Homo Antecessor con unos 850.000 años de antigüedad. Se trata de huesos, según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el codirector del Proyecto Atapuerca, Andreu Ollé, de nuevo con evidencias de canibalismo.

La novedad es que algunos de ellos pertenecen a individuos adultos, algo poco habitual en los descubrimientos de la zona. "Destaca un fragmento de hueso temporal del cráneo, vértebras cervicales y lumbares, falanges de manos y pies, tres dientes y diversos huesos largos, como un cúbito y fragmentos de tibia, fémur y húmero", ha añadido.

El hallazgo ha sido nuevamente en el yacimiento de Gran Dolina, donde los investigadores han podido abordar el conocido como 'estrato Aurora', un depósito con potencial para encontrar este tipo de fósiles y que se confirma como uno de los principales referentes internacionales para comprender las formas de vida de los primeros europeos.

Presentación del resultado de la campaña de excavaciones de 2026 en los yacimientos de la sierra de Atapuerca, Burgos. EFE/ Santi Otero

Más de 200 fósiles encontrados en la Gran Dolina La Gran Dolina ya había sido protagonista de grandes descubrimientos: los primeros fósiles se localizaron en las campañas de 1994-1998 y 2003-2011, también con evidencias de canibalismo. Esto resultó en una nueva especie solo definida en Burgos. Desde entonces se han realizado hasta 49 campañas, con esta incluida. Con los últimos restos, ya son más de 200 los fósiles humanos encontrados. Corresponderían, ha señalado la codirectora María Martinón-Torres, a entre 12 y 15 personas, de los que solo entre dos y seis serían individuos adultos y el resto niños y adolescentes. Respecto a la edad de los mayores, se estima que tienen entre 27 y 30 años, algo relativamente avanzada para la especie. Las evidencias de canibalismo se muestran en que los huesos de estos adultos tienen marcas de corte producidas por el descarnado de los cuerpos y que están "machacados", según ha descrito la codirectora Marina Mosquera. Hasta ahora, era una práctica que se había visto principalmente en los restos de los más pequeños, por lo que se confirma que también tuvo lugar en adultos. 01.42 min Atapuerca reafirma el canibalismo en Homo antecessor con marcas de corte en restos de un niño

Bajaran un posible conflicto entre poblaciones como hipótesis Tras descartar algunas hipótesis como la hambruna, las investigaciones exploran otras como un posible conflicto entre poblaciones por la competencia de territorio y recursos. En este sentido, podrían haber matado primero a la población más joven para mermar la población. No obstante, han explicado los expertos, no se ha podido demostrar aún que murieran de forma violenta. Además, también se han encontrado una colección de herramientas de piedra hechas de sílex, cuarcita, arenisca y cuarzo, entre otros, así como restos de animales (hienas, castores, ciervos, caballos, rinocerontes, etc.). Todo ello ofrecerá más información sobre las actividades desarrolladas pro este grupo en el Pleistoceno inferior y su ecosistema, ha afirmado Ollé. Exposición de varios fósiles encontrados en el yacimiento de Cueva Fantasma en Atapuerca. EFE/ Santi Otero