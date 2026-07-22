Las excavaciones en Atapuerca recuperan 24 fósiles más de Antecessor, algunos de adultos y con signos de canibalismo
- La mayoría de los descubrimientos en Burgos eran restos de niños y adolescentes
- El hallazgo ha sido en la Gran Dolina, uno de los referentes para comprender la vida de los primeros europeos
Atapuerca no deja de sorprender: las últimas excavaciones en estos famosos yacimientos burgaleses han revelado 24 nuevos fósiles de Homo Antecessor con unos 850.000 años de antigüedad. Se trata de huesos, según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el codirector del Proyecto Atapuerca, Andreu Ollé, de nuevo con evidencias de canibalismo.
La novedad es que algunos de ellos pertenecen a individuos adultos, algo poco habitual en los descubrimientos de la zona. "Destaca un fragmento de hueso temporal del cráneo, vértebras cervicales y lumbares, falanges de manos y pies, tres dientes y diversos huesos largos, como un cúbito y fragmentos de tibia, fémur y húmero", ha añadido.
El hallazgo ha sido nuevamente en el yacimiento de Gran Dolina, donde los investigadores han podido abordar el conocido como 'estrato Aurora', un depósito con potencial para encontrar este tipo de fósiles y que se confirma como uno de los principales referentes internacionales para comprender las formas de vida de los primeros europeos.
Más de 200 fósiles encontrados en la Gran Dolina
La Gran Dolina ya había sido protagonista de grandes descubrimientos: los primeros fósiles se localizaron en las campañas de 1994-1998 y 2003-2011, también con evidencias de canibalismo. Esto resultó en una nueva especie solo definida en Burgos. Desde entonces se han realizado hasta 49 campañas, con esta incluida.
Con los últimos restos, ya son más de 200 los fósiles humanos encontrados. Corresponderían, ha señalado la codirectora María Martinón-Torres, a entre 12 y 15 personas, de los que solo entre dos y seis serían individuos adultos y el resto niños y adolescentes. Respecto a la edad de los mayores, se estima que tienen entre 27 y 30 años, algo relativamente avanzada para la especie.
Las evidencias de canibalismo se muestran en que los huesos de estos adultos tienen marcas de corte producidas por el descarnado de los cuerpos y que están "machacados", según ha descrito la codirectora Marina Mosquera. Hasta ahora, era una práctica que se había visto principalmente en los restos de los más pequeños, por lo que se confirma que también tuvo lugar en adultos.
Bajaran un posible conflicto entre poblaciones como hipótesis
Tras descartar algunas hipótesis como la hambruna, las investigaciones exploran otras como un posible conflicto entre poblaciones por la competencia de territorio y recursos. En este sentido, podrían haber matado primero a la población más joven para mermar la población. No obstante, han explicado los expertos, no se ha podido demostrar aún que murieran de forma violenta.
Además, también se han encontrado una colección de herramientas de piedra hechas de sílex, cuarcita, arenisca y cuarzo, entre otros, así como restos de animales (hienas, castores, ciervos, caballos, rinocerontes, etc.). Todo ello ofrecerá más información sobre las actividades desarrolladas pro este grupo en el Pleistoceno inferior y su ecosistema, ha afirmado Ollé.
900 nuevos restos de fauna y a la espera de más huesos de Pink
En cuanto a los yacimientos de Penal y Cueva Fantasma, continúan los trabajos en ellas para determinar el nivel de presencia humana. En esta última, se centran en la entrada con indicios de ocupación neardental y de hienas. En la zona de Mirados, las excavaciones se centran en niveles del Neolítico con una antigüedad de entre 5.000 y 7.000 años, donde se han localizado restos de ovejas y cabras, así como útiles elaborados con huesos.
Se buscan, asimismo, más restos de plantas y frutos. Por último, en la Sisma del Elefante, los investigadores han recuperado más de 900 restos de fauna y más de 50 herramientas, mientras se espera que puedan aparecer más huesos que completen el rostro de Pink, el rostro humano más antiguo de Europa que apareció en la zona.
Burgos sigue siendo, por tanto, el epicentro en España entorno a los misterios de la especie y su entorno. Pero ya desde este miércoles con algo más de luz, gracias a la persistencia de los investigadores y la ciencia.