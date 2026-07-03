Descubren 40 dientes del dinosaurio 'Majungasaurinae' en Guadalajara que reescriben su pasado en Europa

En el yacimiento de Algora, en Guadalajara, se han encontrado 40 dientes de los 'Majungasaurinae', un grupo de dinosaurios terópodos y depredadores pertenecientes a la familia de los 'Abelisauridae'. Un hallazgo que ha supuesto la mayor concentración de macrorrestos de vertebrados durante el Cretácico Superior en el suroeste de Europa y que coloca a esta especie en el mapa paleontológico 30 millones de años antes de lo que se tenía constatado.

El descubrimiento fue por pura casualidad como cuenta a RTVE Angélica Torices, investigadora del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid: "Es un hallazgo tremendamente importante porque pertenece a una época en la que no tenemos muchos yacimientos continentales y se sabe muy poquito. Este yacimiento apareció de manera casual. Un profesor llevaba a sus alumnos para enseñar otra cosa y se encontraron uno de los dientes".

Imágenes cedidas por Angélica Torices (UCM) de los dientes hallados en Algora Imágenes cedidas por Angélica Torices. UCM

Y entonces Angélica recibió la llamada que confirmaba que el 'Majungasaurus' existió en Europa, en el hemisferio norte, tras grandes evidencias en zonas del sur, como India, Sudamérica o Madagascar. "Nos han abierto los ojos a un mundo del no teníamos casi nada de información".

Angélica se refiere al período del Cretácico Superior, hace entre 100 y 66 millones de años. Los dientes también confirman la conexión entre las regiones de Gondwana (sur) y Laurasia (norte) mucho antes de lo que tenían constatado: "También hemos encontrado restos de tortugas, cocodrilos peces... Todo un ecosistema que se establece mucho antes de lo que pensábamos y que nos enseña un intercambio de faunas anterior a lo que en principio pensábamos.