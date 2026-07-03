Descubren 40 dientes del dinosaurio 'Majungasaurinae' en Guadalajara que reescriben su pasado en Europa
- Pertenecen a la familia de los 'Abelisauridae' y adelanta su existencia 30 millones de años en Europa
- "Nos han abierto los ojos a un mundo del no teníamos casi nada de información"
En el yacimiento de Algora, en Guadalajara, se han encontrado 40 dientes de los 'Majungasaurinae', un grupo de dinosaurios terópodos y depredadores pertenecientes a la familia de los 'Abelisauridae'. Un hallazgo que ha supuesto la mayor concentración de macrorrestos de vertebrados durante el Cretácico Superior en el suroeste de Europa y que coloca a esta especie en el mapa paleontológico 30 millones de años antes de lo que se tenía constatado.
El descubrimiento fue por pura casualidad como cuenta a RTVE Angélica Torices, investigadora del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid: "Es un hallazgo tremendamente importante porque pertenece a una época en la que no tenemos muchos yacimientos continentales y se sabe muy poquito. Este yacimiento apareció de manera casual. Un profesor llevaba a sus alumnos para enseñar otra cosa y se encontraron uno de los dientes".
Y entonces Angélica recibió la llamada que confirmaba que el 'Majungasaurus' existió en Europa, en el hemisferio norte, tras grandes evidencias en zonas del sur, como India, Sudamérica o Madagascar. "Nos han abierto los ojos a un mundo del no teníamos casi nada de información".
Angélica se refiere al período del Cretácico Superior, hace entre 100 y 66 millones de años. Los dientes también confirman la conexión entre las regiones de Gondwana (sur) y Laurasia (norte) mucho antes de lo que tenían constatado: "También hemos encontrado restos de tortugas, cocodrilos peces... Todo un ecosistema que se establece mucho antes de lo que pensábamos y que nos enseña un intercambio de faunas anterior a lo que en principio pensábamos.
¿Cómo era el 'Majungasaurus'?
El buen estado en el que se ha encontrado estos 40 dientes se debe al esmalte que les ha protegido de la erosión y el paso de 100 millones de años. Por eso suelen ser los restos más abundantes de estos dinosaurios. Más que los huesos, como señala la investigadora: "A veces son los únicos restos de estos animales que encontramos. Los de carnívoros suelen ser menos abundantes que en los hervíboros. Por ejemplo, en el 'Tyrannosaurus rex', los dientes solían durar un año o dos. Eran como dientes de leche. A través de ellos podemos identificar a cada especie y deducir muchas cosas".
Precisamente, la imagen mental que tenemos del 'Rey Tirano', uno de los dinosaurios más icónicos, es similar a la de este 'Majungasaurus'. Así lo describe Mirella López, también investigadora de la UCM: "Eran terópodos, carnívoros y bípedos. Los 'Abelisáuridos' son unos dinosaurios muy caracteristicos porque cráneo era más bien corto, con unos brazos muy reducidos. La imagen del Tyrsanosaurio Rex. Luego tambien destacan las patas traseras: eran patas de un dinosauro corredor". Esta especie podía llegar a medir entre 6 y 8 metros de longitud, alcanzaba una altura aproximada de 2,5 a 3 metros y pesaba entre 1.100 y 1.500 kg.
Los dientes que se han encontrado pertenecen a las zonas anteriores y posteriores del pequeño hocico de este terópodo: "Se distinguen porque si los dientes son más cónicos, se trata de la parte más anterior, la parte del hocico. Y los que están más comprimidos, con la forma más de cuchillo, son de la parte posterior".
Unos dientes muy similares a los de cualquier carnívoro, como ambas investigadores reseñan. Además, Angélica agradece el avance en tecnología que les hizo descartar que estos restos pertenecieran a otra especie.
Estas nuevas técnicas demuestran que estos dientes no parecen mucha cosa, como los grandes esqueletos, pero tienen una utilidad que nos permite llegar a clasificaciones muy importantes y poder conocer la paleoecología, entender la formación de estos grandes ecosistemas y descartar que pertenecían al 'Carcharodontosauridae'. Pensamos que los 'Majungasaurinae' llegaban a casi la extinción (hace70 millones de años) y les hemos situado hace 100 millones de años. Hemos retrasado la llegada de esta subfamilia".
Sobre la investigación
Además de la UCM, en el trabajo participan la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y la Universidad de Lisboa. Los fósiles analizados se han hallado a lo largo de varias campañas de campo, financiadas mediante varias convocatorias de subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destinadas a proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico entre los años 2013 y 2025.
Los dientes se encuentran en estos momentos en la UNED, mientras se continúa realizando algunas investigaciones. Más tarde se llevarán al Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (Cuenca) donde estarán expuestos al público.