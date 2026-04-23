El kraken existió: pulpos gigantes de hasta 19 metros dominaron los mares en el Cretácico

Los mares del Cretácico Superior, hace entre 72 y 100 millones de años, no estuvieron dominados únicamente por reptiles marinos y tiburones. Un nuevo estudio internacional revela que gigantescos pulpos, comparables al mítico kraken de la tradición nórdica, ocuparon la cima de la cadena alimentaria como depredadores dominantes.

La investigación, publicada en la revista Science y liderada por el paleontólogo Yasuhiro Iba, describe a estas criaturas como lo más cercano a un "kraken real": pulpos colosales que surcaban los océanos del periodo Cretácico con cuerpos enormes, largos brazos y mandíbulas extremadamente potentes.

El hallazgo se basa en el análisis de 27 mandíbulas fósiles (picos), la única parte dura del cuerpo de los pulpos que suele conservarse. Gracias a técnicas avanzadas de prospección digital, los científicos pudieron estimar el tamaño de estos animales, que alcanzaban entre 7 y 19 metros de longitud en el caso de la especie Nanaimoteuthis haggarti, convirtiéndose en algunos de los invertebrados más grandes jamás descritos.

Hasta ahora, se pensaba que los grandes depredadores marinos de la época eran exclusivamente vertebrados, como reptiles gigantes —incluidos los mosasaurios y plesiosaurios— o tiburones de gran tamaño. Sin embargo, este estudio cambia esa visión al demostrar que ciertos invertebrados también ocuparon la cúspide de la red trófica.

El kraken es una enorme y colosal criatura marina de la mitología nórdica. GETTY IMAGES