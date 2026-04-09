Una extraña "guerra civil" entre chimpancés muestra el peligro de las divisiones sociales también para los humanos

La guerra no es solo cosa de humanos. En un mundo azotado por el conflicto, un estudio llevado a cabo durante más de 30 años sobre el mayor grupo conocido de chimpancés ha hallado un fenómeno muy inusual, una "guerra civil" entre estos primates, nuestros parientes más cercanos junto a los bonobos.

El que era antes un conjunto unido, con unos 200 miembros que vivían, comían y se reproducían juntos, comenzó a separarse irremediablemente hacia 2015, dando lugar a dos "grupos polarizados", que terminaron agrediéndose y matándose entre sí.

Se trata de un fenómeno que solo ocurre cada 500 años y que nunca se había documentado científicamente hasta ahora -salvo un análisis que llevó a cabo Jane Goodall en 1970, aunque entonces los animales fueron alimentados por el ser humano-. El estudio que se publica este jueves en la revista Science recoge años de investigación del llamado grupo Ngogo, que vive en el Parque Nacional Kibale, en Uganda. Muestra que, tres años después de las primeras divisiones, en 2018, los dos grupos ya eran irreconciliables.

Los chimpancés de la comunidad de Ngogo, en Uganda, se dividieron en dos grupos que se enfrentaron de forma agresiva entre sí A. A. SANDEL ET AL.

A partir de entonces uno de estos dos conjuntos comenzó a lanzar "ataques coordinados y sostenidos" contra el otro, resultando en la muerte de varios machos adultos, y a partir de 2021 el conflicto derivó en un "infanticidio frecuente". El balance mortal: siete machos y 17 crías, aunque los investigadores creen que el número podría ser significativamente mayor.

¿Cómo se llega a esta polarización sin elementos culturales? Este conflicto plantea reflexiones sobre las raíces de la guerra y la paz en la evolución. En humanos, donde vivimos en sistemas sociales complejos, las guerras se suelen explicar por razones culturales y políticas, rivalidades locales y cambios en las relaciones sociales. Pero en las chimpancés, que no disponen de sistemas culturales como el lenguaje o la ideología, este raro fenómeno de agresiones organizadas y letales entre antiguos compañeros tiene una explicación más difícil. Los autores apuntan a factores que podrían haber desestabilizado los lazos sociales como un tamaño inusualmente grande del grupo, la competencia por el alimento y la reproducción, la muerte de individuos clave, los cambios en el liderazgo o las enfermedades. "Una escisión hostil entre chimpancés salvajes nos recuerda el peligro que las divisiones grupales pueden suponer para las sociedades humanas", señala en un artículo publicado en paralelo en la misma revista James Brooks, científico del Centro Alemán de Primates. Adiós a Jane Goodall, la legendaria primatóloga que nos enseñó a mirar a los chimpancés como a nosotros mismos Samuel A. Pilar En la misma línea se pronuncia el investigador de la facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, Andreu Sánchez Megías, quien recuerda que, "puesto que los chimpancés no exhiben elementos culturales humanos", este estudio "demuestra que cambios sociales son suficientes para establecer una polarización dentro de un mismo grupo". "Esto sugiere que detrás de los conflictos dentro de un grupo humano puede haber mecanismos básicos similares que provoquen un cambio social, lo que otorga una nueva perspectiva para entender el conflicto en nuestra especie", asegura en declaraciones al Science Media Centre España (SMC).